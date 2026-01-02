Recaudación 2025: alcanzó los $183,1 billones y logró una suba del 8%

Por su parte, la recaudación alcanzó los $16, 5 billones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.

En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%. El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 43,8%, recaudando $ 3.680.713 millones.

El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

• IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.

• Ganancias, por mayores retenciones impositivas.

• Seguridad Social, por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.

• Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.

El Gobierno formalizó el Presupuesto 2026

El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigor del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798 que sancionó el Congreso.

La norma fija los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit de las cuentas públicas y un criterio de baja de impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto y de recorte de partidas en caso de que sea menor.

La ley fue sancionada durante el último período de sesiones extraordinarias que celebró el Congreso Nacional.

Según el documento oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas, se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055.