Ciudad: El Frente de Todos contra recortes en Educación

“Horacio Rodríguez Larreta volvió a responsabilizar al Gobierno Nacional por la falta de inversión en los edificios del sistema de educaciónpública, al emitir justificaciones falaces, maliciosas y carentes de argumentos válidos”, expresan los legisladores porteños del Frente de Todos, luego de que el Jefe de Gobierno dijera en conferencia de prensa que “la reducción de obras, tanto en lo educativo como en el resto de las obras en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la baja en la coparticipación que impulsó en forma como ya dijimos inconstitucional el gobierno nacional”.

Teniendo en cuenta que el aumento de coparticipación que el ex presidente, Mauricio Macri, le otorgó a la Ciudad debía destinarse exclusivamente a atender el traspaso de la Policía Federal a la jurisdicción porteña, desde el FdT creen “imperioso que el Jefe de Gobierno precise cómo se justifica un recorte masivo en un sector tan sensible como la educación, alegando que ya no cuenta con esos fondos, que debían ser destinados al mejoramiento y mantenimiento de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, y que nada tenían que ver con la construcción de nuevas escuelas y mantenimiento de las ya existentes”.

Y especifican: “En particular, queremos entender cuáles son las verdaderas prioridades del Jefe de Gobierno porteño que, por un lado, ajusta reiteradamente partidas educativas del Presupuesto, mientras asigna sumas exorbitantes a otras partidas vinculadas con la publicidad y la especulación inmobiliaria, por ejemplo, los 1.700 millones de pesos para proveer de infraestructura al masivamente rechazado proyecto de privatización de Costa Salguero”.

“El Gobierno de la Ciudad tiene un doble discurso y asume una actitud contradictoria: por un lado se queja de la falta de los fondos que en 2016 fueran transferidos en exceso por Macri a la Ciudad destinados a Seguridad, aduciendo que por su disminución no puede atender la infraestructura escolar; pero, por otro, posterga la discusión con el Gobierno Nacional para definir el monto definitivo, con su correspondiente fórmula de ajuste, para los recursos destinados a solventar el traspaso de la Policía Federal, tal como lo indica la Ley de traspaso sancionada en diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación”, aseguran.

En este sentido, los legisladores del Frente de Todos solicitan a Rodríguez Larreta que explique cuál fue la evolución de la inversión en infraestructura escolar porteña desde 2016 a la fecha, qué obras escolares fueron afectadas por la reducción de partidas presupuestarias -su estado a principios de 2020 y a fines de ese año- y cuáles son las erogaciones no relacionadas a la implementación de la Policía de la Ciudad -ex Policía Federal- con fondos obtenidos por el cuestionado aumento de la coparticipación -3,75% en 2016, luego reducido al 3,5% en 2018 producto del Pacto Fiscal-.

Además, reclaman al Jefe de Gobierno que esclarezca por qué se redujo en más de 1.900 millones de pesos la inversión en construcción, mantenimiento y refacciones de edificios del sistema escolar público; las razones para recortar más de 370 millones de pesos al programa “Plan Sarmiento”, el cual provee computadoras a alumnas y alumnos de la educación pública; y el avance en la provisión de insumos sanitarios para la vuelta a clases presenciales, adjudicada por contrataciones directas.

“¿Por qué en un contexto de virtualidad y problemas de conectividad se resolvió recortar al programa que provee computadoras a nuestros alumnos y alumnas de la educación pública?, ¿Se trata de una verdadera falta de recursos, o será tal vez que entre las prioridades del gobierno porteño no se encuentra la educación pública?”, se preguntan los legisladores en los fundamentos del proyecto.

Asimismo, los legisladores del Frente de Todos quieren saber si existe un plan plurianual de inversiones en materia de Seguridad en la Ciudad, proyectado con fondos propios o con transferencias de Nación, más allá del conflicto generado por la judicialización de la modificación del índice de Coparticipación.

Por otro lado, desde el bloque del FdT solicitan información acerca del estado de ejecución del proyecto Costa Salguero, cuestionado judicialmente, y su inclusión en el Presupuesto 2021 pese a no tener aún la aprobación definitiva, y haber sido repudiado masivamente en Audiencia Pública y rechazado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“Las alumnas y los alumnos de nuestras escuelas públicas no pueden ser carne de cañón de un Poder Ejecutivo local que no dialoga y sólo se dedica a desfinanciar la educación. Nadie puede hacerse el distraído: esta discusión existe desde que el presidente, Alberto Fernández, asumió en diciembre de 2019, participando el Jefe de Gobierno en sucesivos diálogos al respecto. El Gobierno de la Ciudad debe sentarse a dialogar con la Nación para terminar de una vez por todas con una cuestión que sólo encontrará una solución efectiva y conveniente poniendo los números sobre la mesa”, concluyen los legisladores que conforman el bloque Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.