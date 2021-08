Con Taiana en Defensa, Alberto se asegura el "voto militar"... chino

En enero del 2020, el Papa Francisco recibió al recién asumido presidente de Argentina. Fue una reunión amable. Casi todos esperaban que Alberto se olvidara por un tiempo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por consideración al Santo Padre (sea esto bueno o malo, según quien opine). Pero no fue así. Apenas llegó al país, Fernández se montó sobre la "ola verde" e impulsó la ley del aborto. Y lo festejó como si fuese ateo.

Algo parecido sucedió en mayo pasado cuando Hamas atacó a Israel y la cancillería argentina equiparó al grupo terrorista con el Estado de Israel y desconoció resoluciones de la ONU que datan de 1948. Alberto Fernández había participado en enero de la conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, donde se reunió con el premier israelí. Otra contradicción.

Reunión con Sullivan y designación de ministro de Defensa prochino

El 6 de agosto, el presidente Fernández recibió al asesor de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Jake Sullivan, y hablaron de temas de interés común, incluía la potencial participación de la empresa china Huawei en la provisión del servicio de Internet 5G. Según fuentes de ambos países, la reunión fue cordial y productiva. Parecía que Argentina se acercaba a Estados Unidos.

Pero el "estilo Alberto" se manifestó dos días después: el jefe de Estado designó al ex montenero Jorge Taiana como ministro de Defensa. Lo destacable no es su condición de exguerrillero. Algunos de sus ex compañeros de "lucha armada" terminaron trabajando para empresas de Estados Unidos. La gente cambia. Lo desconcertante es que se designe al frente de Defensa a un dirigente de confesa militancia en favor del régimen comunista de China, luego de que el presidente haya recibido a un enviado del presidente Joseph Biden para tratar, precisamente, los peligros para la seguridad continental (incluida la defensa) de la participación de una empresa china -Huawei- en la provisión del servicio 5G de Internet.

Taiana le mandó una advertencia a Joe Biden (aunque parezca joda)

Desde su banca de senador nacional, el 30 de julio pasado, Jorge Taiana le mandó un mensaje al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “No habrá desarrollo sustentable si no hay integración regional. Hay que fortalecer la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y claramente tiene que tener como objetivo político la renuncia por inconducta e inmoralidad del señor Luis Almagro al frente de la OEA". Y para que quede claro quien manda, Taiana remató: "No hay negociación posible con una OEA dirigida por (Luis) Almagro y eso hay que hacérselo entender al presidente Biden. Ese en un punto en que no debe tener retrocesos", dijo el ex canciller de Cristina Kirchner.

Que alguien le avise a Biden que tiene en contra al nuevo ministro de Defensa de la Argentina hasta que no raje al secretario general de la OEA. Que le quede claro.

Mao y Perón, un solo corazón

Taiana no arruga frente a Estados Unidos nunca. Compensa su falta de inteligencia con sus agallas verbales. Considera a Estados Unidos como "una gran potencia en declinación", mientras que "China es una potencia en ascenso". Que quede claro. No importa que desde China se haya esparcido el coronavirus que jodió al mundo occidental. Fue un accidente (¿fue un accidente?). Puede ser que Taiana termine sosteniendo que el virus fue creado por la CIA.

En la concepción del "peronismo montonero" (definición contradictoria) del recién designado ministro de Defensa,“son inseparables los logros del Partido Comunista de China....con la reconstrucción, el renacimiento y el progreso de la sociedad china en general”, según aseguró en una entrevista otorgada a la agencia estatal de noticias china Xinhua con motivo de la celebración del centenario de ese partido. Además, en la misma nota, destacó que "Tenemos (Argentina y China) una asociación estratégica integral”.

“El propio (Juan Domingo) Perón que le escribió a Mao (Zedong), así como las delegaciones de militantes de la Juventud Peronista que estuvieron en China en distintos momentos, sentaron las bases para que haya un sentimiento de fraternidad entre las dos fuerzas políticas, de hermandad, de solidaridad y de puntos en común”, dijo Taiana en la entrevista con Xinhua.

Ahora se entienden con claridad los motivos por los cuales Perón trató de estúpidos a los Montoneros y los echó de la Plaza de Mayo en el 1 de mayo de 1974. Taiana seguramente estaba por allí comiendo un chaw fan con té verde y hablando boludeces mientras sus camaradas atentaban contra el gobierno democrático poniendo bombas, secuestrando y matando inocentes.

Con 192 mil millones de pesos para los ejercicios 2021/2023

Con fondos de más de 192 mil millones de pesos para compras, Taiana asume la cartera de Defensa para dirigir a las Fuerzas Armadas a las que combatió durante la presidencias constitucionales de Juan Domingo e Isabel Perón y con una especial simpatía por el régimen comunista chino.

Queda en sus manos la ejecución del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) que dispuso la asignación presupuestaria de 192 mil millones de pesos entre este año y el 2023, y que debe destinarse al reequipamiento de las Fuerzas Armadas que había comenzado a ejecutar el ex ministro Agustín Rossi.

Estados Unidos y Rusia han ofrecido material de todo tipo para reequipar a las fuerzas armadas y en condiciones ventajosas y transparentes. ¿Se puede pensar lo mismo de China?

Es más, Rusia propuso a la Argentina equipamiento militar de todo tipo pagadero en pesos y con financiación a tasa cero por medio de una novedosa operatoria, en la cual el país paga sus compras rusas con alimentos argentinos que el Estado nacional paga a los proveedores en pesos sin afectar las reservas.

El voto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Es sabido que el denominado "voto militar" es importante para el oficialismo a la hora de competir con los partidos de derecha. A los retirados, les importa la filiación política de los candidatos y de los responsables de la conducción de las fuerzas. A los que están en actividad, que el Gobierno les de equipamiento para cumplir su misión específica y, además, evitar las muertes que cada año se producen por uso de material obsoleto o deficiente.

Casi con seguridad, la designación de Taiana no captará ni a los militares jóvenes, ni a los mayores.