Violencia Baáz.jpg

Así lo narró una de las copropietarias a Diario Popular, que solicitó reserva de su nombre para no irritar a "los otros socios del club (Ayres de Pilar) que están re-sensibilizados con la llegada del impresentable de Báez".

La atribulada socia también señaló que en los grupos de WhatsApp del country "todos concuerdan en que no es justo que los que pagamos las expensas puntualmente tengamos que financiar al señor Báez porque hasta ahora no se había acordado que tenía una casa acá (en Ayres de Pilar), y no pagaba los gastos".

En su diálogo con este medio, la socia (pidió que así se la llame), indicó que "los abogados de Báez se quedaron con la sangre en el ojo y van a intentar violar la seguridad y ingresarlo disfrazado y escondido".

"Habría que aclararle al Señor Báez que, aunque logró instalarse en el club, nunca será un socio, porque no tiene nivel -explicó-. La plata no lo hace una persona bien", concluyó la vecina (perdón por el calificativo) que no quiso que se revelara su identidad. "Debo cuidar mi apellido, mi imagen", explicó.

Socios en estado de alerta y movilización... por redes

Ante el posible regreso de Lázaro Báez, los socios de Ayres de Pilar estuvieron en permanente estado de alerta y movilización, pero por redes. El mensaje que más circuló ayer fue:

Advertencia: Hay rumores de que Lázaro Báez intentará volver a entrar. Esta movida es CIUDADANA, TODO PILAR CONVOCADO Ayer fue la prueba que si nos expresamos se logran resultados! Tu presencia hace la diferencia!!!

Mientras, Lázaro Báez regresó al penal de Ezeiza, a la espera de confirmar una nueva o la misma dirección para cumplir su arresto domiciliario.