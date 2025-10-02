Facundo Manes: "Milei convirtió a la Argentina en un casino en el que perdemos todos"

Manes cuestionó la política económica del gobierno nacional señalando que “el presidente y (Luis) Caputo están hipotecando el país para sostener un programa inviable. Milei convirtió a la Argentina en un casino gigantesco en el que perdemos todos. Que lo hayan tenido que rescatar dos veces, el FMI primero y Trump ahora, es la demostración más contundente”, afirmó el líder del nuevo movimiento Para Adelante.

La reunión fue convocada por Carla Pitiot -exdiputada nacional, vicepresidena de la Fundación Éforo y compañera de fórmula de Manes para el Senado- y Alejandra Pérez Medina, cofundadora de "a+Conciencia" y facilitadora en el desarrollo de equipos y coaching de pymes.

Lo nuevo va a surgir en la Argentina

En el encuentro, del que participaron la presidenta de ASEMPIO, Liliana Castro, y diez mujeres empresarias de distintos sectores, Manes se refirió a la crisis social y a los recientes casos de violencia extrema que conmocionaron al país. “El brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara es el reflejo más brutal de una descomposición social muy profunda. Que no empezó en diciembre de 2023, pero sí se aceleró. No es gratis decir que la mafia es superior al Estado ni que hay que enriquecerse rápido a cualquier precio. Eso está haciendo estragos, sobre todo en los más jóvenes. Tenemos que revertirlo antes de que sea demasiado tarde”.

En paralelo, el neurólogo sostuvo una visión optimista sobre la capacidad de resiliencia de la sociedad. “A pesar de todo, sigo siendo un optimista empedernido. Creo en el espíritu emprendedor de nuestra gente, en la fuerza de quienes intentan una y otra vez. Lo nuevo en la Argentina va a surgir de abajo hacia arriba ”, planteó,

Por último, destacó la importancia de las pymes y de la igualdad de oportunidades como motores de desarrollo. “Me encanta el nombre de su asociación porque combina dos elementos que la Argentina necesita: pymes e igualdad de oportunidades. El puente entre esos conceptos es la educación. Necesitamos una revolución educativa muy articulada con el sector privado para que nuestros chicos y chicas tengan las herramientas que exige el siglo XXI”, concluyó Manes.