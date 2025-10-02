Más de 500 intendentes exigen al Gobierno nacional un cambio de rumbo económico y social

Los jefes comunales redactaron un documento en el que expusieron su preocupación ante la terrible situación que sufren las vecinos de las provincias y los municipios, debido a las medidas de ajuste del Gobierno nacional. Además, realizaron un pedido de reunión de forma urgente, acompañado de un llamado a la reflexión, al presidente Javier Milei.

En el documento, los intendentes exigen "al presidente Milei que cumpla con la Constitución Nacional, la división de Poderes y el federalismo" y exhortan "al Gobierno Nacional a frenar sus crueles medidas económicas y a tomar un nuevo rumbo que detenga las consecuencias sociales de sus políticas".

"Catástrofe de enorme gravedad económica social"

En este sentido, señalan que esas medidas "están dañando la estructura del Estado y atentan directamente contra la subsistencia de los jubilados, el empleo de los argentinos y argentinas y la dignidad de la mesa de las familias, empujadas a la pobreza y la indigencia por el abandono del Gobierno y la recesión que sus políticas económicas provoca".

Además, los jefes comunales aseguran que "la Argentina atraviesa una catástrofe de enorme gravedad económica y social. No es tiempo de medias tintas: mientras el pueblo hace sacrificios insoportables, Milei sigue beneficiando a los mismos de siempre: los más ricos, las corporaciones, el poder económico, los banqueros y las multinacionales".

En cuanto al proyecto de Presupuesto que "se impone, consolida un modelo injusto que concentra privilegios y multiplica desigualdades".

Recursos coparticipables, educación y salud

En este sentido, se destaca que "los recursos coparticipables y discrecionales que se transferirán a las provincias (y, por ende, a los municipios que las componemos) son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año, en el que ya nos quitaron más del 80% de los fondos educativos, entre otros, que recibíamos hasta fines de 2023".

Los intendentes también remarcaron que "Milei aplicó un ajuste brutal a las universidades nacionales, poniendo en riesgo su normal funcionamiento y afectando a millones de estudiantes de todo el país. Este recorte no sólo limita el acceso a la Educación Superior gratuita, sino que también atenta contra la posibilidad de construir un futuro con profesionales capacitados, ciencia y tecnología al servicio de la Argentina".

"Nos escandaliza la salvaje agresión que están llevando a cabo contra el Hospital Garrahan -agrega el trabajo-, faro al que todas las intendentas e intendentes del país tenemos de referencias para las emergencias pediátricas de alta complejidad de nuestros vecinos y con las crueles políticas en discapacidad que solo parecieran beneficiar a un sector de la patria contratista, condenando a la falta de cobertura a millones de vecinas y vecinos".

Abandono de la obra pública

Los más de 500 intendentes de todo el país, también se refirieron a la falta de inversiòn del Estado en obras de infraestructura. "El abandono de la obra pública nacional afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y a la seguridad vial multiplicándose los accidentes de todos los argentinos, dejando a municipios y provincias aislados, sin infraestructura en rutas que son clave para su desarrollo y bienestar".

"Pero, a pesar de todos estos irracionales e inhumanos ajustes -añade el documento-, el Gobierno sigue subsidiando con un 4% del PBI a las grandes empresas multinacionales, para lo cual les quita ingresos a los jubilados y discapacitados y recorta la asistencia a los que menos tienen".

Endeudamiento "monumental"

"El elemento central de la política económica de Milei es seguir tomando una monumental e irresponsable deuda a espaldas del pueblo y del Parlamento -se indica en el escrito de FAM- . Una deuda que no van a pagar quienes la contrajeron, sino nuestros hijos y nietos. Y lo más grave: ese dinero jamás llega a nuestras vecinas y vecinos, sino que se escurre en un circuito de especulación financiera que solo engorda bolsillos ajenos al interés nacional".

También se denuncia en el documento "otra fenomenal transferencia de recursos fue la baja de las retenciones al campo, que duró sólo 72 horas y benefició únicamente a un puñado de multinacionales exportadoras. No le llegó ni un peso a los miles de pequeños y medianos productores que son quienes trabajan la tierra, concentrando los beneficios una vez más en pocas manos".

"Milei debe reflexionar"

Finalmente, el documento de la FAM señala: "Frente a esta crisis, el presidente Milei debe reflexionar. Debe acercarse a la realidad. Debe cesar en la aplicación de teorías desaconsejadas en todo el mundo. Es por ello que volvemos a reiterar el pedido de una reunión urgente con el presidente".

"El rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza, más exclusión y más injusticia. El pueblo argentino merece otro destino: uno de esperanza, de soberanía y de dignidad", concluye el escrito.