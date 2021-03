La titular del Senado formalizó la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones del lugar, en el marco del Día Nacional Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"Las políticas de memoria, verdad y justicia castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron nunca les pasó nada" e incluso "terminaron más ricos, porque además dejaron la estatización de la deuda externa, entre ellos la familia y el grupo económico que ya sabemos quién es", afirmó la vicepresidenta durante un acto en Las Flores en el marco del Día de la Memoria.

"Una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas", y aludió, sin mencionarla, a la familia Macri.

Luego, la vicepresidente se refirió a la pandemia. “Quién diría que las únicas vacunas que contamos hoy son rusas y chinas”, dijo. Y añadió: “A nadie se le escapa que fue la visión de una Argentina multilateralista las que nos permitió acceder a las vacunas de la Federación de Rusa. Néstor y yo nunca nos fuimos de vacaciones a Rusia y Beijing. De vacaciones nos íbamos a Nueva York y a Disneyworld. Aunque me guste Nueva York yo sé cómo defender los intereses de la Argentina, ojo”.

En cuanto a la situación económica, la vicepresidenta volvió a exhortar a la oposición a lograr "acuerdos mínimos frente a temas estructurales como el endeudamiento y la economía bimonetaria porque sino va a ser muy difícil gobernar la Argentina, tal vez imposible".

“El que contrajo la deuda fue Macri. No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, el oficialismo y la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron. Los plazos y las condiciones son inaceptables. No podemos, no tenemos la plata para pagar”, dijo la vicepresidente sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

El acto lo compartió con su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , y con otros funcionarios en lo que fue la formalización de la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la exBrigada de Investigaciones de Las Flores, que sirvió como centro clandestino de detención durante la dictadura.

Otra de las razones por las que Cristina Kirchner eligió Las Flores para volver a participar de un acto público fue porque de esa ciudad era Carlos Labolita, un militante de la Juventud Universitaria Peronista desaparecido, que era amigo de Néstor Kirchner y vivió con él en la casa que alquilaba en La Plata.