Cristina Fernández a Marcela Tinayre: "está sometida al bombardeo mediático"

La referencia a Tinayre, hija de Mirtha Legrand y madre de Juana Viale, fue formulada por la vicepresidente en un acto llevado a cabo en Lomas de Zamora, donde lanzó un plan inspirado en el Qunita.

En dicho acto, la ex mandataria condenó a la oposición por las críticas al oficialismo y citó una entrevista a Marcela Tinayre para referirse al “bombardeo mediático” al que “someten” a la sociedad.

"Hoy, antes de venir para acá leí en el diario Clarín un interesante reportaje a la hija de una presentadora que almuerza en la televisión. Marcela Tinayre, desde París en Radio La Red, que hablaba del fenómeno Messi, que todos todos hemos seguido en la televisión y del que estamos muy orgullosos de que un argentino despierte todo eso en la gente", expresó.

Respecto a la llegada de Messi, mencionó la facturación que se reactivó en un país con negocios fundidos en un contexto de pandemia. “Es un país muy poderoso Francia, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diario. Exigen barbijos, crisis económica, locales vacíos. Yo viví muchos años acá y nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden las mismas cosas que en Argentina. (Tinayre) quería comprar una gorra del PSG y los precios son altísimos”, dijo Cristina.

“Me impactó que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente era genuina”, dijo la vicepresidenta al mencionar las declaraciones, y continuó: “Si esta persona, de alto poder adquisitivo con relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país sólo pasaban acá y le sorprenda ver que en Francia pasa lo mismo que acá... esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático que todo el día dice que lo que pasó acá no pasó en ningún lado”.

“Con todo el derecho que hay a disentir y a debatir, ¡pero a pensar!”, exclamó, y siguió: “No a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que uno a hecho en la bendita historia de este país. Esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad?”.