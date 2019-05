Cristina Kirchner participó de la cumbre del Partido Justicialista

Hasta último momento, la ex presidenta Cristina Kirchner no había confirmado su asistencia, algo que finalmente ocurrió. Su presencia no solo llama la atención sino que le agrega un condimento especial: hace más de diez años que la senadora por Unidad Ciudadana no participa de un encuentro en el partido. La última vez fue en 2003 cuando acompañó a un encuentro al ex mandatario Néstor Kirchner.

La participación de la líder de Unidad Ciudadana en la cumbre política del PJ fue confirmada media hora antes del inicio de la reunión que estaba prevista para las 15, de forma completamente inesperada.

Los objetivos del encuentro están en sintonía con las próximas elecciones presidenciales: se analizarán los ocho comicios que se han realizado hasta el momento, cuyos resultados son bastantes positivos para el peronismo. Además, la intención es avanzar en la conformación de un frente electoral opositor.

"Hay que construir un gran frente de unidad opositora y este es el camino. Cristina tiene un rol insustituible porque es la que tiene mayor nivel de consenso en amplios sectores de la oposición", sostuvo el diputado nacional Agustín Rossi antes de ingresar al partido en el barrio porteño de Once.

"Si la oposición se une tiene posibilidades de ganar en primera vuelta. Esperemos que venga Cristina y diga lo que tenga que decir para después analizarlo", agregó el dirigente santafecino.