Cristina Kirchner recibió el respaldo de militantes a 100 días de su condena por Vialidad

Bajo la consigna “100 días de injusticia”, la convocatoria formó parte de la campaña “Argentina con Cristina” y buscó visibilizar lo que desde el peronismo definen como una condena “proscriptiva”, destinada a impedir que la exmandataria participe en las elecciones legislativas de octubre.

“Cristina está secuestrada por el poder, pero acompañada por el pueblo”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, al llegar al lugar. La dirigente agregó que esperan la visita del gobernador Axel Kicillof y llamó a trabajar por un nuevo triunfo electoral del peronismo: “De manera conjunta vamos a volver a construir ese resultado que es producto de la unidad y la conciencia de nuestro pueblo”.

Desde las 15, la militancia copó la esquina de San José con banderas partidarias, bombos y cánticos pidiendo la libertad de la expresidenta. “Gracias por estar siempre”, respondió Cristina en redes sociales al recibir el apoyo de los manifestantes.

Embed Gracias por estar siempre ❤️ pic.twitter.com/y2Uk3TW3m6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

Entre los dirigentes presentes se destacó el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, quien sostuvo: “A 100 días del encierro, estamos acá para acompañarla y exigir su libertad. Ella representa la esperanza de millones y sabemos que con militancia la vamos a liberar”.

También participaron el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el legislador Eduardo Valdés, entre otros referentes del espacio.

La movilización fue presentada como un gesto político para reforzar la centralidad de Cristina Kirchner dentro del peronismo y denunciar lo que consideran un proceso de persecución judicial contra su liderazgo.