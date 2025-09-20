Cristina Kirchner criticó a Javier Milei por el dólar: "¡Qué olor a default!"

Desde su prisión domiciliaria, Kirchner acusó al gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: "TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS". La exjefa de Estado afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está "financiando la fuga a dólar barato" con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: "¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!".

Cristina Kirchner apuntó contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión macrista. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "LA BANDA DEL CARRY TRADE' DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".

También señaló a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".

La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: "¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!".

Al final, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… 'Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…' ¿No lo escuchaste?".

TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… "economista experto en crecimiento con o sin dinero".



Kicillof respaldó a Cristina: "Con ella presa, la democracia es más débil"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este sábado un duro mensaje al cumplirse 100 días de la detención de la expresidenta Cristina Kirchner. En sus redes sociales, el mandatario bonaerense aseguró que "cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil".

Kicillof afirmó que la detención se produjo "bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios" y denunció que en "la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo". En ese sentido, enmarcó la situación como el punto culminante de un proceso de "revanchismo" que incluyó años de "acoso, difamación y persecución" contra la exmandataria.

"La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla", añadió el Gobernador.