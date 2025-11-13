Trump y Milei sellan "Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca"

La declaración conjunta, emitida hoy, busca “profundizar la cooperación bilateral”. Argentina se compromete a eliminar barreras no arancelarias.
La Casa Blanca emitió este jueves una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina) reafirman la "alianza estratégica" entre ambas naciones y anuncian un "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca".
El acuerdo se fundamenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".
El objetivo, según el comunicado, es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación". La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas".
-Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de Estados Unidos (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas)
-Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico
-Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna
-Seguridad Nacional: Estados Unidos podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232
-Eliminación de Barreras No Arancelarias
-No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses
-Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de Estados Unidos
-Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado
-Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad
-Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en Estados Unidos.
-Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos
-Apertura al ganado vivo de Estados Unidos.
-Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año
-No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes
-Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de Estados Unidos.
-Facilitación del comercio digital reconociendo a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos
-Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense
-Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online
-Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)
-Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países
-Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos
-Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos
-Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial
-Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales
-Medidas contra tala ilegal
-Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca
El comunicado concluye que ambos países "trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma" y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en vigor.
