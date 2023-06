Daniel Scioli: "La gente va a elegir a quien ofrezca previsibilidad"

A continuación la entrevista realizada por Diario Popular con el embajador en Brasil, exvicepresidente de la Nación, exgobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial de Unión por la Patria y líder de la agrupación Unidos triunfaremos.

-¿Cómo está luego del cierre de alianzas y cuando faltan pocos días para el cierre de la presentación de listas?

-Tranquilo y confiado, porque creo que la gente va a elegir a quien le ofrezca tranquilidad, previsibilidad. Es cierto que hay mucha bronca, pero cuando llegue el momento de elegir, confío en que la gente elegirá a quienes nos concentremos en los problemas que hoy la agobian: la inflación, el salario que no alcanza y la inseguridad. El que está frente a una empresa también y que logró volver a abrir una persiana, reabrir su fábrica, quiere tener la garantía de una continuidad, de una reindustrialización del país. Por eso tomé esta decisión de presentarme, de decir acá estoy con mi experiencia y mi voluntad.

-Mencionó la inflación como uno de los principales problemas. ¿Quiénes integran el equipo económico que lo asesora? ¿Cuál es su propuesta económica?

-No hay soluciones mágicas. Lamentablemente no se puede prometer bajar la inflación ni terminar con la pobreza en un día. Ojalá se pudiera. Pero no se puede, la gente ya sabe que así no es. Hay que encarar decisiones que tienen que ver con el equilibrio fiscal pero con crecimiento, no hay más margen para ajuste. Hay que recomponer las reservas exportando más e incentivando la repatriación de capitales. Hay que dejar en claro que el país está en movimiento. Se recuperó el turismo, la actividad industrial, hay más empleo… Si no, los oficialismos no estarían ganando en las provincias.

-Es cierto que creció el empleo, pero también que hay mucha gente empleada que es pobre porque gana salarios muy bajos…

-Es verdad, eso es lo que hay que cambiar. Pero en este contexto internacional, el mundo va a demandar cada vez más lo que produce la Argentina: alimentos, energía, minerales, economía del conocimiento y turismo.

-¿Quiénes integran su equipo de asesores económicos? ¿Martín Guzmán forma parte?

-Yo tengo un equipo de economistas de la economía real. Hablo mucho con el mundo pyme, hablo mucho con las entidades empresarias. Hablo con Martín Guzmán. El estuvo casi tres años al frente del Ministerio de Economía, y le tocó conducir un ministerio en momentos de la pandemia cuando hubo que implementar el IFE, cuando hubo que hacer el acuerdo con acreedores internacionales.

-¿Guzmán podría ser su ministro de Economía si llegara a ser Presidente?

-No puedo ahora dar nombres, pero me gustaría mucho trabajar con Martín Guzmán en el futuro, es una persona muy formada y noble.

-¿Coincide con Cristina Kirchner cuando dice que la deuda con el FMI es impagable y que hay que renegociar todo?

-En las condiciones que la había dejado Macri, sí. Y Guzmán mismo en la negociación había negociado el artículo 11, para que ante determinados imprevistos pueda replantearse.

-¿Y en las condiciones en que está ahora la deuda?

-En las condiciones que está ahora es evidente por el impacto de la sequía, por el impacto que tuvo la guerra en materia de precios de energía, que hay muchas razones para replanificar y reordenar ese acuerdo siempre vinculándolo al crecimiento y a la recuperación del país. Tal como dijo Néstor Kirchner cuando era presidente -yo era su vice- "nadie le cobra a los muertos", y tenía razón. Déjennos crecer, Argentina tiene con qué pagar si la dejan crecer y tener una recuperación robusta. Nosotros necesitamos usar dólares para que la industria siga creciendo, atraer inversiones y por eso habría que conversar.

Nestor Kirchner y Daniel Scioli (1).jpg

-Hablemos de política. ¿Cómo está viviendo este proceso interno de inscripción de alianzas, el cambio de nombre de la coalición que ya no es el Frente de Todos?

-El nuevo nombre es Unión por la Patria, lo que hay que buscar es la unión. Buscar descomprimir, bajar los decibeles y el camino de la unión estará garantizado en el final de las PASO. Todos tenemos que tener muy en cuenta la alta sensibilidad que hay en la sociedad, y que es un debate interno que tiene que ser constructivo que la gente elija quien es el mejor para el tiempo que se viene, y con la presencia mía en la PASO está garantizada esa unión. Yo voy a integrarme, por eso estoy pidiendo que haya cupos en las listas, no lo hago porque busco cargos, porque nunca hice política así. Yo quiero que esté garantizada la unidad al final de las PASO. Y como confío que voy a ganar quiero que estén representadas las otras listas en mi propuesta, que haya un interés común en la elección de octubre.

-¿Cómo quedó lo de los cupos en las listas? ¿Se estableció un 30% de piso como mínimo?

-Sí, así quedó. Pero en algunos distritos esto no se está respetando.

-¿Se refiere a la provincia de Buenos Aires? ¿Allí no se está respetando?

-Así parece… En las cuestiones de conformación de listas de legisladores y concejales. Igual hay tiempo para ordenar todo hasta el 24 de junio.

-Lanzada Victoria Tolosa Paz como candidata a gobernadora, ¿cómo están armando las listas en la provincia de Buenos Aires?

-Estamos trabajando para presentar candidatos a intendentes y a concejales en todas las ciudades de la provincia. Muchos intendentes se están poniendo a disposición para trabajar con nosotros y muestran voluntad de llevarnos a nosotros en la boleta. En ese sentido estamos trabajando muy bien.

-¿Hay algo que le preocupa de las próximas PASO?

-Nada en absoluto. Porque mi carrera política comenzó hace 25 años en una PASO. Enfrenté a todo el aparato. Y gané 70/30. Al otro día estábamos todos juntos y le ganamos a Cavallo y a Beliz. Yo confío en la gente. Fue el afiliado justicialista el que me llevó a mi banca de diputado. Y yo confío en la gente hoy, una vez más.