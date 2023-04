Daniel Scioli: "La unidad del Frente de Todos se va a dar después de las PASO"

"La unidad del FdT se va a dar después de las PASO. Son el lugar de integración y de poder potenciar para tener un marco de programa hacia el futuro. Tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer en el país. Algunos hablan de dinamitar, otros de dolarizar. Yo quiero ir sobre lo confiable y construir sobre lo construido, corrigiendo lo que hay que corregir”, afirmó Scioli en declaraciones a Radio 10.

"Sé muy bien lo que hay que hacer: No voy a prometer soluciones mágicas, lluvia de inversiones ni pobreza cero”, sostuvo. El exgobernador bonaerense consideró que “es bueno” que en el espacio oficialista haya “distintas movilizaciones, acontecimientos, actos o definiciones”.

Embed

"El FdT necesita las PASO y creo que lo va a nutrir por la diversidad de sectores que lo integran. Dejemos que la gente ordene las candidaturas y, como dije anteriormente, acá estoy, cuenten conmigo”, subrayó. Scioli también afirmó que “sin ninguna duda” está más preparado que en 2015 porque tiene “una gran capacidad de autocrítica y de aprendizaje constante”.

"Hay un nuevo contexto geopolítico, nuevos problemas en Argentina, mucho enojo y angustia. Me enfoco en cosas concretas y lo demuestro día a día en Brasil. La gente quiere certidumbre y confianza. Sé lo que hay que hacer y tengo la experiencia, la sensatez, la moderación y la capacidad de hablar con todos los sectores”, expresó.

Sobre la interna en el FdT, sostuvo que no ve a un adversario en ningún compañero ni compañera de la coalición y que el día después de un eventual triunfo electoral se necesita a todos integrados y comprometidos en esta gran agenda de desarrollo argentino, con la capacidad de hacer acuerdos con otros sectores importantes.

"Mi mejor campaña es la gestión, mostrar todos los días lo que hago: resolver problemas. Hace 20 años conocí (a la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. ¿Cuándo no demostré un compromiso?", añadió.

Scioli ratificó que "hoy más que nunca" será precandidato presidencial por el Frente de Todos. Daniel Scioli ratificó que erá precandidato presidencial por el Frente de Todos.

Luego, en una entrevista que salió al aire por Radio Continental, hizo un llamado a sectores del peronismo no encuadrados en el FdT, como el de Juan Schiaretti, y de la UCR, de cara a las PASO.

Scioli dijo creer en las PASO en términos constructivos, de ampliar el espacio, generar una confianza en ese electorado independiente, en esos indecisos que hay que salir a convencer.

Añadió que "hay peronistas que por una razón u otra se alejaron y yo creo que hay una responsabilidad muy grande de cara al país y por eso les digo que es momento de regresar a casa".

Y destacó su relación con sectores de la UCR, desde su etapa en la gobernación bonaerense: "Siempre he tenido buena relación con muchos sectores del radicalismo y de hecho en mis ocho años como gobernador, en los que no he tenido mayoría en la Legislatura, he llegado a acuerdos porque hemos tenido puntos de consenso. Y es lo que tenemos que hacer en el país para empujar todos para el mismo lado".

"Me inspiro en lo que hizo Lula en Brasil"

Sobre su candidatura, puso como ejemplo la campaña del actual presidente brasileño, Luiz Lula Da Silva, para las elecciones de 2022. "Me inspiro en lo que hizo Lula en Brasil, cuando una vez le pregunté y me dijo estoy bien de salud, tengo que hablar con muchos sectores de la sociedad, tengo que hacer un frente muy grande y después tengo que estar seguro de poder gobernar y hacer un buen gobierno", consideró.

Y recordó también su etapa con el expresidente Néstor Kirchner -del cual fue vicepresidente- y sobre la delicada situación en la que debieron asumir. "Este año se cumplen 20 años de que asumimos con Néstor y cuando pocos creían y puse el hombro en su momento. Cuando más dificultades en el camino, más voy a poner el hombro, como lo hice siempre", enfatizó Scioli.

También en declaraciones a LU6 Radio Mar del Plata dijo que "el tiempo que viene demanda previsibilidad, confianza, sensatez y racionalidad y aseguró tener la capacidad de hablar con todos los sectores y también con el mundo".