Daniel Scioli: "Siempre estoy para ayudar y creo que hay que jugarse"

Convencido de que la hoja de ruta que marcó Martín Guzmán pondrá en marcha la economía, Scioli se mostró más componedor que nunca, aseguró que no le preocupa la distancia entre Cristina y Alberto, y cree que el Frente de Todos tendrá una oportunidad en el 2023. “No tenemos que olvidarnos que la gente nos pidió que nos uniéramos en 2019 porque no aguantaba más la política anterior”, dijo. Y no descartó ser candidato a presidente.

-¿Cómo fue que el presidente le pidió que dejara la embajada de Brasil y viniera a hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo?

-Fueron cinco minutos por teléfono. Fue un sábado a la noche y estaba acá tranquilo, preparando todo para volverme a Brasilia. Me llamó y me dijo: “Daniel, te pido un favor, necesito que te hagas cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, por tu relación con el mundo empresario, por tu experiencia”. Le dije que él sabe que siempre puede contar conmigo, le pedí unos días para viajar a Brasil a acomodar todo y despedirme de mis colegas allá, de los funcionarios brasileños con los que logré una excelente relación. Así que viajé a Brasil, en pocos días desarmé todo y me despedí, incluso de Bolsonaro.

-¿Cómo ve el panorama político dentro del Frente de Todos?

-Como todo frente tiene una diversidad. Y ahí está la capacidad y la experiencia de Alberto para ir encontrando la síntesis y mantener integrado y unido al frente, incorporando iniciativa como ocurrió en varios casos, que pueden venir de un sector o del otro. No podemos perder de vista la responsabilidad que tenemos cuando la gente el 2019 dijo “únanse, no aguantamos más la política anterior”, y tampoco podemos perder de vista la carrera de obstáculos que tuvo este gobierno con la pandemia, el acuerdo con el FMI y ahora el impacto de la guerra.

-¿Dudó en aceptar el cargo de ministro que le propuso el presidente?

-Yo siempre estoy para ayudar. Siempre estuve en circunstancias donde muchos dudaban si comprometerse o no… pero yo creo que hay que jugarse. Me acuerdo cuando agarré Turismo y Deporte en la época de Duhalde, y muchos me decían que me estaba suicidando. Había que comprometerse. Y ahora siento lo mismo. Que hay que comprometerse y estar en este momento. Si hubiese especulado, me hubiese quedado en Brasil desarrollando toda la agenda que tenía prevista.

-¿Se dijo que usted quería recorrer todas las provincias. Ya tomó contacto con algunas?

-Hable con varios gobernadores y uno de mis objetivos es poder reunirme con los ministros de producción de todas las provincias, saber cuáles son sus necesidades. También con los intendentes.

-¿Lo llamó Cristina Kirchner para felicitarlo?

-Nos conocemos hace 25 años, me vio en distintas responsabilidades, sabe de mi pasión por el trabajo. Siento su respaldo y acompañamiento.

-¿Le preocupa la distancia que existe hoy entre el presidente y la vicepresidenta?

-No, porque creo que va a prevalecer sobre todo la responsabilidad institucional y de todos los integrantes del frente ante estas preocupaciones que tiene la gente, vamos a generar tranquilidad. Ya han surgido las diferencias obvias en la oposición. Lo que tenemos que mostrar es responsabilidad y prudencia, lo que no quita que haya debate interno.

-¿Ve que el Frente de Todos tiene chances de ganar en el 2023?

-Mi experiencia indica que en cada elección se va conformando un escenario con nuevas demandas. En el caso de Brasil, nadie pensaba que Bolsonaro iba a ser presidente. Acá, tres meses antes todo indicaba que yo iba a ganar y sin embargo Macri irrumpe con la palabra “cambio” y aquel debate histórico que todos recuerdan y gana. Y así cada ciclo de la democracia. Si el Gobierno avanza, resuelve los problemas, va bajando la inflación, se generan empleos, se mejora el salario, la gente siente que lo peor quedó atrás y hay que seguir avanzando hacia el futuro, seguramente va a tener respaldo y acompañamiento para seguir.

-Si eso ocurre, ¿lo ve a Alberto Fernández candidato para la reelección?

-Es un tema que él, cuando llegue el momento, hará una evaluación. Yo la decisión que se tome la voy a acompañar.

-¿Se imagina de nuevo candidato a presidente? ¿Le gustaría ser candidato en el 2023?

-Me gusta poder ayudar, me gusta y confío en poder ayudar ahora desde este Ministerio que aparte tiene la responsabilidad de traer soluciones para los principales problemas de Argentina. Sea un problema de divisas -generando mayores exportaciones-, puede generar empleo, puede reemplazar los planes sociales por trabajo genuino, puede ayudar en la lucha contra la inflación.

-¿Cómo es su relación con Martín Guzmán?

-Muy buena. Le tengo un gran afecto por su calidad humana, por su compromiso, por su integridad, por la tranquilidad que transmite. Además, él es muy deportista. Somos dos fanáticos del deporte, a veces nos trenzamos en partidos de paleta duros. Hay pelotas que no llega nadie y él llega. Siento que todos que tenemos que colaborar. No es que un ministro de Economía mágicamente va a resolver los problemas. Y él tiene una visión estratégica de la agenda del desarrollo y la hoja de ruta en la que todos debemos colaborar. Por eso mi primer encuentro fue con él y con Pesce, el presidente del Banco Central.

-¿Cuál es el perfil que quiere darle a su gestión frente al Ministerio de Desarrollo Productivo?

-Es un ministerio que de acuerdo a mi visión tiene que trabajar transversalmente con todas las áreas, con el ministerio de Economía, con el Banco Central, con el Banco Nación y el Banco Provincia por el financiamiento.

-¿Cómo está el diálogo con el sector empresario, con el sector industrial?

-El martes arranco las primeras reuniones con las pymes, voy a recibir a las cámaras y a las federaciones que agrupan a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 70% del empleo. Yo creo que esto se levanta de abajo para arriba y quiero que trabajemos codo a codo con las pymes.

¿Cuánto le preocupa que la dinámica de la economía implique una desaceleración y eso afecte a las empresas y a la generación de nuevo empleo?

-Creo que la clave es la expansión de la productividad y de la oferta, y fortalecer las reservas del Banco Central. En Brasil yo viví esa experiencia. El desafío era sustituir importaciones. y lo que se importaba fabricarlo acá y exportar más, que también tuvimos un récord de exportaciones de los últimos ocho años. La manera de generar dólares es exportando más y este ministerio tiene mucho para hacer en este tema.

-Como usted señaló, su primera reunión fue con el ministro de Economía y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce. ¿Cuánto le preocupa al Central el faltante de dólares?

-Hay que poner esto en contexto. Hoy se esta importando el doble de lo que se importaba. En un contexto internacional difícil, que exige el cuidado de las reservas y fijar prioridades, que tienen que ver con la coyuntura en materia de energía mientras viene la solución de fondo que es el gasoducto. El gasoducto va a tener un efecto positivo de múltiple impacto: el ahorro de divisas -porque no tendremos que importar más combustible, sino que lo distribuiremos desde Vaca Muerta-, la posibilidad de exportar más gas por ejemplo a Brasil y a Chile, y además genera empleo la obra en sí misma. Mientras se atiende esta coyuntura para garantizar la seguridad energética -acá tuvo mucho que ver el acuerdo con Brasil que nos garantizó la seguridad energética y se está cumpliendo-, la provisión vía redes eléctricas, sumado a lo de Bolivia.

-Hubo ruido con Brasil por el gas extra que Bolivia se comprometió a venderle a la Argentina y que debía contar con el aval de Brasil, ¿no?

-Nosotros encontramos en base a los antecedentes históricos que era mucho más práctico y viable (porque las centrales hidroeléctricas tienen buen caudal de agua) que nos vendan energía eléctrica desde Brasil. Y eso se está cumpliendo y da previsibilidad. Pero a la vez nos exige reservas para importar energía. Entonces, el tema de disponer de dólares de las reservas para importar energía es prioritario. Después está el tema de los insumos industriales para no detener el crecimiento y la producción industrial. Y todo lo demás viene después.

-Tiene previsto pedirle al Banco Central que le libere más dólares para que algunas empresas puedan importar insumos para producir más y así generar más empleo?

-Mi idea es ir viendo empresa por empresa, y sector por sector. Y estar muy atentos a posibles importaciones especulativas, ya sea para sobre acumular stock o las que aprovechan el tipo de cambio. El ministerio maneja el 30% de las reservas que se utilizan. Lo demás, corresponde a otras áreas. Energía por ejemplo, depende de otra área.