Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz lideraron plenario militante en Vicente López

Scioli remarcó las esperanzas y las ganas de ser una opción para la ciudadanía en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) : “En mi vida tomé muchas decisiones irreversibles, y mi candidatura de este año es una de ellas", expresó el Embajador, para luego informar que “en pocos días tendremos armadas las lista y seremos una opción para la gente”.

“Lo que veo aquí es lo que veníamos percibiendo, en el cuarto oscuro van a encontrar una boleta que diga Victoria Tolosa Paz Gobernadora, Daniel Scioli Presidente. Con su voto tomarán la mejor decisión y la victoria está en marcha”, dijo el vicepresidente ante más de 500 personas que colmaron el salón del Club Banco Nación.

Ambos dirigentes coincidieron en sus discursos en que la Argentina se tiene que poner de pie, sustentado en la vocación política del diálogo “para poder construir leyes transformadoras sentadas en las bases de la producción, el desarrollo, la inclusión social, la exportación, y la recuperación de un salario digno para todos los argentinos”, sostuvo el precandidato presidencial.

"Unir, integrar y terminar con la grieta"

Scioli expresó sus coincidencias con Tolosa Paz y la necesidad “de unir, integrar, y de terminar con la grieta de una vez por todas y para siempre”; y remarcó: “a nosotros con Victoria nos gusta ir para adelante, para el futuro, convencidos que lo mejor no está en el pasado, convencidos que si hacemos las cosas bien tenemos por delante una Argentina próspera, de progreso, de distribución, de ingreso y de mejores salarios”.

A su turno Victoria Tolosa Paz celebró la postulación de Daniel Scioli como precandidato a presidente y remarcó la convicción para acompañarlo en la provincia de Buenos Aires como precandidata a gobernadora: “Lo que está sucediendo aquí no es una imposición, no es el pago por listas, no es el pago para ver qué cargo ocupás, sino que es lo que la militancia le venía reclamando a la dirigencia política, que es abrir las barreras y poner abierto el partido al movimiento, a la participación democrática de cada militante político”, dijo la ministra en lo que fue el primer plenario de los ocho programados en cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Recuperar los distritos de la primera sección

Tolosa Paz se refirió también a los desafíos políticos en la primera sección electoral -que integra el partido de Vicente López- para recuperar los distritos donde aún el Frente de Todos y el peronismo no gobierna: “ A eso los queremos invitar y a eso los queremos convocar con Daniel Scioli, somos parte de una enorme construcción colectiva que en la provincia de Buenos Aires salió a construir este camino a la victoria”; y agregó: “Scioli para la victoria tiene revancha en este 2023 y sale a construir esa segunda oportunidad con el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

“No hay Daniel Scioli presidente sin una victoria en la provincia de Buenos Aires. Y esa victoria no es solamente un nombre propio, es lo que sentimos muchos de nosotros cuando salimos a construir con Daniel el camino a la victoria”, aseveró.