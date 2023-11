De acuerdo con las reglas acordadas, ambos postulantes contarán con un minuto inicial de presentación y dos minutos finales para brindar sus conclusiones al cierre del debate, que se estipula durará 1 hora y 50 minutos.

En el sorteo público que se realizó este miércoles en la sede de la CNE se determinó que el primero en presentarse será Massa y, luego tendrá su minuto de presentación Milei. En cuanto a las ubicaciones, en el atril de la izquierda (desde la vista del televidente) estará el candidato libertario, mientras que en el de la derecha se ubicará el postulante de UxP.

Según se detalló, luego de la presentación inicial de cada uno, el debate estará distribuido en dos bloques, en los que los postulantes de cada fuerza abordarán los seis ejes temáticos ya definidos. En el primero se tratarán los temas "Economía", "Relaciones de Argentina con el mundo" y "Educación y Salud"; mientras que en el segundo segmento se abordarán los ejes "Producción y Trabajo", "Seguridad" y "Derechos Humanos y Convivencia Democrática".

Debate Electoral Sorteo.jpg Este miércoles se realizó el sorteo para definir distintas cuestiones sobre el último debate presidencial.

Cada tema tendrá una duración de 12 minutos, donde cada candidato contará con seis minutos totales para administrar a su elección, siendo el tiempo máximo de extensión dos minutos corridos. Cuando uno de ellos termina de hablar, automáticamente tendrá la palabra su contrincante.

Los moderadores solo intervendrán si alguno de los dos postulantes habla más de dos minutos seguidos para favorecer el dinamismo e intercambio. En el tercer y último bloque del debate cada candidato presidencial tendrá dos minutos para cerrar su participación, exposición final que según el sorteo realizado comenzará Massa y concluirá Milei.

Otra novedad es que en esta ocasión Massa y Milei podrán moverse en una zona determinada mientras estén en uso de la palabra, no tendrán que permanecer inmóviles en sus atriles como en los dos debates precedentes.

Quiénes estuvieron presentes en el sorteo

Durante la conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede de la CNE ubicada en la avenida Leandro N. Alem 232 del centro porteño, estuvieron los camaristas electorales Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas y los representantes de los equipos de campaña de ambos candidatos.

Por parte de Massa estuvieron el vicejefe de Gabinete de la Nación e integrante del equipo de campaña de UxP, Juan Manuel Olmos, y el asesor en comunicación, Santiago García Vázquez; y por Milei, firmaron el acuerdo su hermana Karina MileI, y el apoderado de LLA, Santiago Viola.

Respecto a puntos de divergencia entre ambos equipos de campaña, Olmos detalló en declaraciones a FM La Patriada, al finalizar el encuentro en la CNE, que se "debatió mucho, pero en buenos términos" y que si bien "no hubo ningún tipo de conflicto", al no llegar a un acuerdo en esos puntos -y como indica la normativa- fue la CNE la que definió.

Por un lado, se trató de una "cuestión técnica menor" de ubicación de cámaras, tema en el que el tribunal resolvió que "se mantuvieran cámaras fijas siguiendo a los candidatos", explicó Olmos. El otro punto de desacuerdo entre los equipos de campaña de Massa y Milei fue la posibilidad de que los candidatos tuvieran o no apuntes o papeles escritos durante el debate.

La CNE finalmente estableció que los contrincantes no podrán tener textos o apuntes escritos con anterioridad durante su participación en el debate -como pedía el equipo de UxP en oposición al equipo libertario-, y sólo se les permitirá disponer de hojas en blanco y lapicera para tomar notas en el momento si así lo desearan.

"Nosotros planteamos que los candidatos tenían que ser espontáneos, sin la posibilidad de tener sus ideas escritas o que se las escriban otros. Ellos (LLA) plantearon la necesidad de continuar con la posibilidad de llevar apuntes y no es un problema del apunte en sí, sino de quién lo confecciona, eso hace a una situación de coacheo o predictado", argumentó Olmos.

Debate Electoral Apoderados Justicia Electoral.jpg Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral y los apoderados de los dos candidatos que competirá en el balotaje.

Al respecto, agregó: "Queremos que cada candidato exprese sus ideas, no las de otros. En este caso, que Milei exprese realmente lo que piensa, no moderado ni no moderado, coacheado o no coacheado". En este sentido, el representante del equipo de campaña de Massa remarcó la relevancia del debate presidencial previo al balotaje: "Estamos ante la situación de definir al presidente de la Nación Argentina por los próximos cuatro años y nos parece muy importante que expresen directamente sus ideas. La Cámara lo recepcionó y así lo resolvió".

El debate, de carácter obligatorio por ley, se desarrollará el domingo 12 de noviembre a las 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), exactamente una semana antes del balotaje que definirá quién será el nuevo Oresidente a partir del 10 de diciembre.

El Código Electoral Nacional establece que, "en caso de que la elección presidencial se decida a través del procedimiento de balotaje, se realizará un debate adicional, con los candidatos que accedan a la elección definitoria, el que tendrá lugar dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección".