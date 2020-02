Kravetz, asimismo, adelantó en un informe que "seguimos sumando herramientas útiles para la prevención de delitos en todo el distrito. Próximamente se sumarán 150 cámaras a las 800 ya instaladas y monitoreadas por los operarios del Centro Unificado de Comando y Control".

Para el funcionario y electo edil en 2019 -con licencia- "para qué me sirve tener un sistema que me informa si una persona tiene pedido de captura, si no lo puedo identificar. De esa manera tenés que esperar que los delitos sucedan para poder intervenir. Si encontramos a un transeúnte con un arma en la cintura, tenemos que llevarlo a la comisaría por tenencia de arma de fuego. Eso va a evitar que se cometa un delito, porque nadie puede circular con un arma", recalcó en un mano a mano con Arriba Lanús.

Precisó, que "hay que entender que trabajar en anticiparse al delito no implica estar haciéndolo como en un proceso militar, porque se lo realiza dentro de las normas del sistema democrático, sin faltar el respeto. Los controles preventivos son para todos por igual, no permitimos que ninguna persona se sienta ultrajada".

Las cámaras

La sumatoria de nuevas cámaras, 150, inclusive con el sistema de identificación de rostro produjo como detalle sobre que "la idea es ya no solo tener cámaras de última tecnología sino apuntar al software inteligente para poder acompañar la videovigilancia que hace el operador".

A lo largo de cuatro años, el número de casos en donde las cámaras de seguridad fueron apoyo de distintas causas y además herramientas para la prevención, fue aumentando. En ese sentido, en 2016 las cámaras registraron 4500 situaciones, para 2017 en número se elevó a 6087, en 2018 llegó a 9351 y en 2019 alcanzó los 9768 casos.

