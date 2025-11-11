Aceptan la renuncia de otro funcionario de Francos y hay más nombres en la mira

Se trata de un funcionario del riñón del saliente Guillermo Francos que, a raíz de la salida del entonces ministro coordinador, el 1° de noviembre puso a disposición su salida. Finalmente, el presidente Javier Milei aceptó su dimisión.

La noticia se conoció a través de la oficialización del Decreto 791/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del mandatario y del actual jefe de Gabinete.

“Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2025, la renuncia presentada por el señor José Luis Vila al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, reza el breve articulado, y concluye: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

La salida de Vila no es casual ni será la única. El ministro coordinador adoptó la decisión de reemplazar a los funcionarios que responden políticamente a su antecesor, Guillermo Francos.

Si bien aún no hay detalles, parece ser un hecho la remoción del subsecretario secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello.

Otro de los nombres que está en duda es el del vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, quien continúa en funciones. Rolandi desembarcó en el Gabinete de la mano de Nicolás Posse, con el que mantiene un vínculo de amistad. Esto último, molesta al mandatario, pero su perfil técnico le da aire en la reestructuración.

Asimismo, esta mañana, también en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que lidera Daniel Scioli a la Jefatura de Gabinete.