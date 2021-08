¿Cuál es el problema más acuciante que hoy tiene la Provincia?

- Yo te digo que hay dos o tres problemas centrales que tienen el país y la provincia: el primero es el de la educación, porque es el futuro de nuestros hijos. El año y medio sin clases fue durísimo, para los papás, las mamás, para los docentes, que han hecho un esfuerzo enorme, pero no es lo mismo. Ese es un tema de base, de raíz estructural que hay que abordar; hay que ir a buscar a cada uno de los chicos que abandonaron la escuela, que según las cifras oficiales, en primaria y secundaria son 280 mil chicos, y los estudios de universidades plantean que en los cuatro niveles el total de los chicos sería de medio millón. Hay que ir a buscarlos uno por uno. La segunda cosa es que hay que evaluar, no se pueden suspender las pruebas Aprender Las pruebas Aprender no son para pararse sobre el error, son para saber qué te falta, cómo corregir, entonces es increíble, inaudito que no estemos evaluando. Ese es mi segundo proyecto de ley: que sea obligatoria la evaluación educativa.

El de la seguridad es otro tema acuciante, en el que yo hago hincapié porque me lo dice el vecino cuando camino. Hablaba con un comerciante de Castelar, que me decía que a las 13 tenían que cerrar los comercios, porque pasan 20, 30 personas y se afanan todo lo que está en el camino. íEn Castelar! Eso me lo dice el comerciante, los docentes, el laburante, el que se tiene que tomar el bondi a las 5 de la mañana y lo chorean saliendo de un pasillo. Y ahí vos tenés un ministro que quiere, pero un gobierno al que no le importa. Cuando liberan a los presos, cuando la seguridad no es una política de Estado, no le ponen la impronta. Entonces solo no pueden; y lo digo por (Sergio) Berni.

Y el tercer tema es el trabajo: la gente quiere trabajo, me lo dice en cada esquina, en cada puerta, más allá de que al que tiene trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, pero la gente quiere laburo, y me lo dicen hombres y mujeres que tienen planes sociales.

- El Presidente dijo que usted tenía que hacer un curso para entender rápido la provincia. ¿Qué le responde?

- (Se ríe) Que los bonaerenses no están para chicanas. Yo le diría qué le pasó al presidente del 20 de marzo, que nos convocaba a todos, que dialogaba en la diversidad, en los pensamientos disímiles y encontraba puntos de común acuerdo. Yo estoy para laburar, para resolver y enfrentar los problemas. Y para entender que hay otro que piensa distinto, pero para tratar de ponernos de acuerdo, no para seguir con esta grieta que no les ha servido a los argentinos, y no les sirve a los bonaerenses, y está cada vez peor.

- ¿Qué opina de la gestión de Kicillof?

- Para mí no hay gestión en la provincia, es una gestión ausente. No está. Cuando vos estás lejos de las personas, de los comerciantes, de los productores, tomás las medidas que tomaron. No escuchás a la comunidad educativa y cerrás las escuelas. Cuando estás lejos de la sociedad, cerrás los comercios, sin escuchar a los comerciantes que lo que te pedían era "dame una cuarentena inteligente, dejame laburar de la puerta hacia afuera, dejame desarrollar". No, el "cerracionismo" constante. Cuando no estás cerca de los vecinos y los ciudadanos no enfrentás los temas de la seguridad Entonces me parece que es un gobierno que está ausente.

- Más dura que el Presidente fue Cristina, que se preguntó cuáles eran los valores de los votantes de Juntos. ¿Cuáles son los valores que los representan?

- Yo represento la identidad de los argentinos que quieren aprender, quieren trabajar, quieren vivir en paz, quieren en definitiva ser libres. Represento a aquel que quiere y entiende la cultura del trabajo como mecanismo de progreso, el valor de la educación para poder desarrollar tu vida y tener un futuro mejor. Esos son los valores que tenemos que representar: el de la palabra, el del respeto a la ley sea quien sea.

- ¿Qué se pone en juego en estas elecciones?

- Qué país queremos, qué futuro queremos. Si queremos un país donde los chicos estén en las aulas, estudiando, aprendiendo; si queremos un país donde generemos trabajo, donde el mérito sea la manera de poder crecer, desarrollarte y tener futuro, si queremos vivir en paz, con seguridad. Para mí se juega eso.

- ¿Qué pasa si el oficialismo consigue mayoría en Diputados?

- Ya nos han mostrado qué es lo que han hecho teniendo mayoría. Avanzar sobre las instituciones, llevar adelante reformas judiciales que atentan contra las instituciones. Me parece que no es bueno, no es sano.

- ¿Qué lo diferencia de Facundo Manes?

- No me gusta hablar de las diferencias sobre otros, me gusta hablar de qué es lo que aporto yo. Yo aporto sacrificio, el esfuerzo, la experiencia de haber abordado temas muy complicados y difíciles y haberlos sacado adelante. Vengo a aportarle mi conocimiento, soy un tipo de poner el cuerpo. Acompañar a todos los bonaerenses a salir adelante, a todos esos bonaerenses que confían en el trabajo, en el esfuerzo, como forma de tener un futuro mejor.

- ¿Y qué cree que él viene a aportarle a Juntos?

- Voy a tratar de no hablar de mi adversario coyuntural, porque el 12 a la noche estamos todos juntos trabajando primero para enfrentar los problemas de la sociedad, que son los que mencionaba antes, y segundo para ganarle a nuestro verdadero adversario que es el kirchnerismo.

- ¿Va a haber debate?

- Una vez que estén los candidatos, una vez que los precandidatos sean candidatos, vamos a ir a debatir, por supuesto. Como lo hemos hecho siempre. Nuestro espacio nació del debate.

-¿Cómo ve a Victoria Tolosa Paz? ¿Qué opina de lo que ella dice?

- No, no voy a opinar de los candidatos. Sí voy a decir que parece gracioso que los que no debatieron nunca ahora plantean debatir. Pero ahí vamos a estar, por supuesto, como hicimos siempre. El kirchnerismo nunca debatió en la provincia. El último debate en la provincia fue el de Antonio Cafiero con (Juan Manuel) Casella, en el 87, si no me equivoco.

- ¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral que están promoviendo desde algunos sectores del oficialismo?

- Que hay que estudiarlo; es un debate que empezó a discutirse en varias partes del mundo, hay que debatirle. Lo que sí creo que tenemos que hacer es bajar los impuestos para que la gente tenga trabajo.

- Habló mucho en estos días de campaña de los impuestos a las PyMEs

- Están asfixiadas, no pueden más. Hablás con todas las PyMEs y no pueden más. Y no solo están asfixiadas por los impuestos, además tienen miedo de tomar una persona y que les venga un juicio de la industria del juicio laboral y pierdan la PyME. Ese también es un tema.