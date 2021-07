Se trata de la diputada Natalia Armas Belavi (Bloque "Somos Vida y Familia") a quien se puede ver claramente que está manejando, mirando por momentos la cámara de su teléfono mientras conduce su vehículo, en un claro hecho irresponsable y que supone una infracción a la Ley de tránsito.

Embed El único funcionario que salió a repudiar este acto de irresponsabilidad fue @GustavoAdda el reto ni mu. Ah! Pero después somos lxs ciudadanoxs quienes tenemos que denunciar las picadas, los bunker, etc. ¡CARADURAS! A veces creo que son unos caretas. ¡Todes caretas! pic.twitter.com/uCB5uU3ggR — VeroPalacios ?? (@veropalacios221) July 2, 2021

"Repudio y sanción a la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi del Bloque Somos Vida y Familia Santa Fe. Exigimos inmediata sanción a la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi quien en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe del día de hoy", twitteó la Asociación Civil Compromiso Vial que tiene su seden en la ciudad santafesina de Rosario.

"Intervino en dicha sesión de manera remota mientras conducía un vehículo. Su proceder anti reglamentario atenta contra la vida propia y ajena. Expresamos nuevamente que son estas conductas naturalizadas las que provocan la violencia vial que tanto daño y dolor causan en nuestra provincia y país. Demandamos además, la nulidad de la sesión ordinaria y su correspondiente votación ya que dicha conducta viola principios de integridad, respeto y responsabilidad que una función pública debe expresar al momento de tratar leyes o normativas de interés público", agregó Compromiso Vial.

"Además hacemos un profundo llamado a la reflexión a todas y todos los integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe quienes sin reparar en esta conducta de peligro, han avalado este accionar, al continuar la sesión y no haber realizado ningún tipo de observación ante semejante situación. No toleramos, no naturalizamos, no admitimos la violencia vial en ninguna de sus formas. Por memoria, por justicia y porque es un derecho, solicitamos que esta petición se escuchada y atendida", agregó en otros dos tweets.

Desde las cuentas de otros periodistas y usuarios -en su mayoría de Santa Fe- se hicieron eco de este hecho de irresponsabilidad y a raíz de uno de ellos, la diputada Armas Belavi hizo su descargo.

"En realidad estaba estacionando en la puerta del consultorio a donde llevaba a mi hijo de 20 dias a consulta medica d urgencia. Y como es mi trabajo, y era el unico momento de manifestar el voto de nuestro espacio, no estando el presidente de nuestro bloque, lo hice", escribió textual.

Natalia-Armas-Belavi-2.jpg El descargo de Armas Belavi, quien también es médica.

La legisladora provincial se presenta como madre y médica, lo cual haría suponer que conoce la gravedad que conlleva exponer ya no sólo su vida sino la de su hijo, al momento de realizar una acción que requiere de la máxima atención, como es conducir un vehículo en la vía pública.

Natalia-Armas-Belavi.jpg Natalia Armas Belavi, diputada provincial por Santa Fe por el partido "Vida y Familia".