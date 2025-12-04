La Legislatura aprobó la solicitud de endeudamiento de Axel Kicillof por USD 3.685 millones

La Ley de Financiamiento fue sancionada tras una sesión de más de 14 horas y se trata de la adquisición de una deuda de USD 3.685 millones para refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, realizar operaciones por USD 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas del Estado, como AUBASA y Buenos Aires Energía.

Sesión Ley de Financiamiento

Esta nueva norma obtuvo 62 votos, uno más del mínimo requerido, en Diputados y luego de una larga negociación entre representantes del oficialismo y opositores, se aprobó con 31 votos en el Senado.

El consenso en la Legislatura se alcanzó luego de la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave.

También se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación con el peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza distribuyéndose lugares.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) respaldó el endeudamiento tras los compromisos del Poder Ejecutivo para avanzar en negociaciones paritarias, mientras que el voto del PRO no fue unánime: acompañó el rollover pero rechazó el endeudamiento general.

La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación.

Ahora Kicillof tendrá que esperar al aval del Gobierno Nacional para emitir deuda en mercados internacionales. Hay que recordar que tras los resultados de las pasadas elecciones legislativas habrá un recambio el 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura.