Con la presencia de Milei, empezó la jura de los 127 diputados electos

Embed

La presencia de La Libertad Avanza como fuerza mayoritaria quedó ratificada, el bloque oficialista alcanzó 95 bancas, destronando a Unión por la Patria, que ahora cuenta con 93. Esa diferencia simbólica y numérica marca un giro en la dinámica legislativa, con el Gobierno en posición de reforzar su influencia.

Javier Milei fue recibido con una ovación por parte de los diputados de su bancada, en contraste con la jura en el Senado, esta vez tuvieron asignado el palco principal del recinto. Desde ahora, la Cámara baja deberá definir sus autoridades, se espera que Martín Menem sea reelecto como presidente, y sólo restan definir las tres vicepresidencias, una de las cuales quedará en manos de la tercera fuerza.