Juan Grabois juró, hizo la "V" a Milei y lanzó un mensaje amenazante

Durante la ceremonia de jura en el Congreso, Grabois realizó un gesto político hacia el Presidente y publicó luego un mensaje que generó repercusión inmediata.

El dirigente peronista Juan Grabois juró este miércoles como diputado nacional en el Congreso de la Nación, y su participación quedó marcada por un gesto dirigido al presidente Javier Milei y por un mensaje posterior en redes sociales que generó respuesta inmediata en el ámbito político.

Grabois optó por una fórmula breve al momento de jurar, se limitó a decir “Sí, juro”, sin agregar consignas ni menciones adicionales, a diferencia de otros legisladores que extendieron su juramento con expresiones políticas. Sin embargo, apenas finalizado el acto formal, se dio vuelta hacia el sector donde se encontraba Milei y levantó su mano haciendo la “V” de la victoria peronista.

Mensaje en redes

Minutos después de abandonar el recinto, Grabois publicó un posteo en su cuenta de Instagram con una sola palabra, “Prepárense”, junto a una imagen de su jura.

Desde el espacio Patria Grande, al que pertenece el flamante legislador, no emitieron comunicados oficiales sobre el episodio, aunque referentes cercanos señalaron que Grabois adelantará una agenda enfocada en temas sociales, laborales y de organización comunitaria.

ADEMÁS: Con la presencia de Milei, empezó la jura de los 127 diputados electos

La jura de los nuevos legisladores se desarrolló en un escenario de fuerte polarización política entre oficialismo y oposición y la presencia del presidente Milei en el recinto le dio un marco particular a la sesión, que transcurrió con momentos de solemnidad y también de tensión.

El episodio protagonizado por Grabois se inscribe dentro de ese clima, aunque desde el plano institucional la sesión continuó con normalidad, sin interrupciones formales ni sanciones posteriores.

