Diputados aprobó la Boleta Única de Papel: cómo funcionará

Unión por la Patria se inclinó por el rechazo, tal como había anunciado, en tanto los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvo.

Luego de varios días de negociaciones, finalmente hubo un acuerdo para aceptar los cambios que introdujo el Senado, que adoptó el modelo mendocino y que no incluye el casillero de voto a lista completa.

El proyecto

Se adopta el modelo mendocino, que propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten.

• Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío.

• El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo.

• En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica.

• No habrá un casillero específico para el voto en blanco.

• Si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción "No presenta candidato".

• La BUP tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa).

• En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.

• Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.

Ajmechet, a favor de la Boleta Única: "El kirchnerismo defiende un sistema viejo”

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet respaldó el proyecto para la creación de la Boleta Única de Papel (BUP) y acusó al kirchnerismo de defender "un sistema viejo, obsoleto, costoso, propenso al robo de boletas, al voto en cadena y propenso a las trampas".

"Somos todos conscientes de que hay muchos lugares en nuestro país donde no hay una democracia completa. Y el objetivo de esta ley es que no haya un solo elector que no tenga la posibilidad de votar por el candidato que prefiere. No importa donde esté, que nunca le falte la boleta que quiere votar", consideró la legisladora.

Ajmechet dijo que no le "preocupa" si esta reforma "perjudica a los que crean partidos políticos sellos de goma para cobrar millones y millones de pesos cada elección, aunque no los vote nadie". "A ellos sí los perjudica y la verdad no me preocupa para nada. Que no nos tengamos que preocupar en cada elección nacional que haya un fiscal en cada mesa para asegurar la transparencia del voto va a ser un cambio enorme", siguió.

Según dijo, con este cambio en el sistema de votación se está "inaugurando un capítulo importante en la historia electoral argentina", el cual ayudará a "dejar atrás el clientelismo, el fraude, los aprietos".