Diputados aprobó la "Ley Hojarasca" y el proyecto pasó al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para derogar más de 70 normas que el Gobierno considera en desuso, mientras que la oposición cuestionó el alcance de la medida.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la llamada Ley Hojarasca, una iniciativa promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que busca eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado.
El oficialismo presentó la medida como un avance en la simplificación del sistema normativo y una reducción de trabas burocráticas, al timpo que desde La Libertad Avanza sostuvieron que muchas de las leyes incluidas en el paquete quedaron desactualizadas por cambios tecnológicos, superposición normativa o falta de aplicación concreta.
Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y cuestionó el crecimiento de regulaciones estatales. “La regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones”, afirmó en el recinto.
Según explicó el oficialismo, la iniciativa apunta a derogar leyes vinculadas a organismos que ya no existen, procedimientos administrativos en desuso y regulaciones que, aseguran, perdieron sentido con el paso del tiempo.
El diputado Nicolás Mayoraz señaló que entre las normas alcanzadas aparecen leyes vinculadas a sistemas de microfilmación, trámites burocráticos antiguos y regulaciones que, a su entender, “afectan libertades individuales”.
Además, remarcó que este proyecto sería el primero de una serie de reformas orientadas a revisar el digesto jurídico nacional.
La iniciativa también generó rechazo en distintos bloques opositores. El diputado Nicolás Trotta, de Unión por la Patria, consideró que detrás del proyecto “pretenden seguir destruyendo al Estado”.
Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el tratamiento de la norma y advirtió que muchos diputados “no tienen idea de qué se trata”.
Mientras tanto, en la misma sesión la Cámara continuaba el debate de otros temas, entre ellos el proyecto para redefinir el alcance geográfico de los subsidios al gas por “zona fría”.
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