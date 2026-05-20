Diputados aprobó la "Ley Hojarasca" y el proyecto pasó al Senado

Qué busca la Ley Hojarasca

Según explicó el oficialismo, la iniciativa apunta a derogar leyes vinculadas a organismos que ya no existen, procedimientos administrativos en desuso y regulaciones que, aseguran, perdieron sentido con el paso del tiempo.

El diputado Nicolás Mayoraz señaló que entre las normas alcanzadas aparecen leyes vinculadas a sistemas de microfilmación, trámites burocráticos antiguos y regulaciones que, a su entender, “afectan libertades individuales”.

Además, remarcó que este proyecto sería el primero de una serie de reformas orientadas a revisar el digesto jurídico nacional.

La iniciativa también generó rechazo en distintos bloques opositores. El diputado Nicolás Trotta, de Unión por la Patria, consideró que detrás del proyecto “pretenden seguir destruyendo al Estado”.

Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el tratamiento de la norma y advirtió que muchos diputados “no tienen idea de qué se trata”.

Mientras tanto, en la misma sesión la Cámara continuaba el debate de otros temas, entre ellos el proyecto para redefinir el alcance geográfico de los subsidios al gas por “zona fría”.