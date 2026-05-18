El régimen de Zonas Frías se aplicaría a todos los hogares vulnerables del país

Subsidios Energéticos Focalizados

El proyecto establece que los beneficios quedarán dirigidos solamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), este padrón incluye hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), hogares cuyo integrante posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares que cuenten con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en este caso la Secretaria de Energía deberá evaluar de qué forma el CUD implica necesidad de ayuda económica para el pago de los servicios energéticos. Así, el beneficio se segmenta por criterios tanto geográficos como socioeconómicos.

El proyecto redefine el universo del régimen de Zona Fría, y contempla solo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incluye la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.