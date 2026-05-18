El régimen de Zonas Frías se aplicaría a todos los hogares vulnerables del país

El oficialismo impulsa un proyecto de ley que propone actualizar los subsidios de Zonas Frías en hogares vulnerables y regiones que van de la Patagonia a la Puna de la Argentina. La iniciativa se tratará el miércoles en Diputados.
La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles un proyecto del oficialismo que propone actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías, con el objetivo de concentrar la asistencia en hogares vulnerables y en las regiones históricamente alcanzadas por el beneficio.
La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, busca ordenar el esquema de financiamiento del sistema energético, fortalecer la focalización de los subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen realizada en 2021, cuando se había extendido el criterio de zona fría llevando el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. Esta distorsión obligó a revisar el esquema de financiamiento, ya que percibían el beneficio también usuarios con un alto poder adquisitivo o que no les correspondía respecto de su nivel de ingreso.
El proyecto establece que los beneficios quedarán dirigidos solamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), este padrón incluye hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), hogares cuyo integrante posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares que cuenten con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en este caso la Secretaria de Energía deberá evaluar de qué forma el CUD implica necesidad de ayuda económica para el pago de los servicios energéticos. Así, el beneficio se segmenta por criterios tanto geográficos como socioeconómicos.
El proyecto redefine el universo del régimen de Zona Fría, y contempla solo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incluye la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.
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