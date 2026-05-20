La construcción sigue por debajo de los niveles de 2023 y la obra privada no logra despegar

“Nosotros tuvimos una caída importante entre mediados del 2023 en la gestión anterior, y mediados del 2024 se mantuvo estable pero en un nivel de actividad 25% inferior al último pico que fue mediados del 2023”, explicó.

Gustavo Weiss trazó un panorama complicado, pero avala las iniciativas del gobierno. Gustavo Weiss trazó un panorama complicado.

Uno de los principales problemas sigue siendo el empleo. Durante la entrevista, Weiss reconoció que la recuperación laboral es todavía marginal frente a la magnitud de los puestos perdidos en el último año y medio. Ante la consulta sobre los 120.000 empleos perdidos en el sector, respondió: “De esos 120.000 recuperamos del orden 5.000 o 6.000”.

El titular de la Cámara también vinculó la crisis del sector con el freno de la obra pública impulsado por el Gobierno nacional. Según detalló, ese segmento representa aproximadamente un tercio de toda la actividad de la construcción en el país. “Representa el orden del 33% de la actividad de la industria. El resto es actividad privada”, sostuvo.

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El dirigente empresario también apuntó contra la falta de financiamiento para reactivar el mercado inmobiliario y la construcción de viviendas. Según explicó, los bancos no cuentan con herramientas de largo plazo para sostener el crédito hipotecario. “No vemos que aumente sustancialmente hasta tanto no haya mercado de capitales que le permitan a los bancos descargar las hipotecas que entregan. Los bancos no tienen fondeo de largo plazo para entregar hipotecas”, afirmó.

Frente a ese escenario, Weiss reveló que desde el sector impulsan alternativas para generar financiamiento. Entre ellas, propuso que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad destine parte de sus recursos al sistema hipotecario. “Nosotros estamos teniendo ideas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dedique parte de su cartera para tomar hipotecas. Pero hasta tanto eso no lo podamos gestionar, no va a ser fácil que aumente la actividad de la obra privada”, concluyó.