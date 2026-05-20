La construcción sigue por debajo de los niveles de 2023 y la obra privada no logra despegar

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, alertó por la falta de crédito hipotecario y la pérdida de empleo en el sector.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, aseguró que “no va a ser fácil que aumente la actividad de la obra privada”, y que "el nivel de actividad es 25% inferior al último pico que fue mediado del 2023 “
"Claramente los sectores (de la construcción) vinculados al petróleo y al gas están creciendo mucho. Los menos favorecidos, que son otros lugares del país, como el conurbano bonaerense por ejemplo, tienen una actividad de obra privada de viviendas y oficinas bastante tranquilas diría yo", explicó Weiss en declaraciones a Radio La Red.
En este marco, el empresario aseguró que "no vemos que aumente sustancialmente (la activiad) hasta tanto no haya un mercado de capitales que le permitan a los bancos descargar las hipotecas".
La actividad de la construcción mostró en marzo una suba del 4,7% intermensual y un crecimiento del 12,7% frente al mismo mes del año pasado, y acumuló un alza del 3,9% en el primer trimestre, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, desde la Cámara advirtieron que el sector todavía se mantiene muy por debajo de los niveles registrados en 2023 y que la recuperación sigue siendo limitada.
“Nosotros tuvimos una caída importante entre mediados del 2023 en la gestión anterior, y mediados del 2024 se mantuvo estable pero en un nivel de actividad 25% inferior al último pico que fue mediados del 2023”, explicó.
Uno de los principales problemas sigue siendo el empleo. Durante la entrevista, Weiss reconoció que la recuperación laboral es todavía marginal frente a la magnitud de los puestos perdidos en el último año y medio. Ante la consulta sobre los 120.000 empleos perdidos en el sector, respondió: “De esos 120.000 recuperamos del orden 5.000 o 6.000”.
El titular de la Cámara también vinculó la crisis del sector con el freno de la obra pública impulsado por el Gobierno nacional. Según detalló, ese segmento representa aproximadamente un tercio de toda la actividad de la construcción en el país. “Representa el orden del 33% de la actividad de la industria. El resto es actividad privada”, sostuvo.
El dirigente empresario también apuntó contra la falta de financiamiento para reactivar el mercado inmobiliario y la construcción de viviendas. Según explicó, los bancos no cuentan con herramientas de largo plazo para sostener el crédito hipotecario. “No vemos que aumente sustancialmente hasta tanto no haya mercado de capitales que le permitan a los bancos descargar las hipotecas que entregan. Los bancos no tienen fondeo de largo plazo para entregar hipotecas”, afirmó.
Frente a ese escenario, Weiss reveló que desde el sector impulsan alternativas para generar financiamiento. Entre ellas, propuso que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad destine parte de sus recursos al sistema hipotecario. “Nosotros estamos teniendo ideas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dedique parte de su cartera para tomar hipotecas. Pero hasta tanto eso no lo podamos gestionar, no va a ser fácil que aumente la actividad de la obra privada”, concluyó.
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