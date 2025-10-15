Diputados: insisten con las interpelaciones a Karina Milei, Caputo y Lugones

En este contexto, los legisladores reclaman que los funcionarios informen la fecha y hora en que puedan presentarse en el Congreso de la Nación. Según fuentes periodísticas, los funcionarios argumentaron “cuestiones de agenda” para no asistir al Palacio Legislativo.

La oposición en Diputados había citado al ministro de Economía para dar explicaciones por las negociaciones sobre el apoyo financiero de los Estados Unidos.

Mientras que habían convocado a la secretaria general de la Presidencia, y el hermana del Presidente, y al ministro de Salud por el pago de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques EXIGIMOS que la Presidencia de @DiputadosAR reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva.

La Constitución está para cumplirse.



October 15, 2025

Además, los legisladores de la oposición le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que reclamaron que requiera a los funcionarios citados “que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

Diputados de la oposición les reclamaron a Caputo, Karina Milei y Lugones, en su pedido para que se presenten a la interpelación en el Congreso: “La frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha resulta de la interpelación votada por este cuerpo el 8 de octubre del corriente, decidida en los términos del artículo 71 de Constitución Nacional y del 204 del reglamento de la Cámara de Diputados".

Los diputados citaron: “Los mencionados funcionarios alegaron, mediante nota con fecha de ayer, cuestiones de agenda que les impidieron cumplir con la interpelación. Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para acatar la interpelación dispuesta por esta Cámara en el marco de sus atribuciones constitucionales".

Mientras que reclamaron: “Por lo expuesto, le solicitamos que envíe una nota requiriendo a los funcionarios que, por el mismo medio, nos informen la fecha y hora en que podrán comparecer para cumplir con la interpelación decidida por este cuerpo”.

La nota está firmada por los jefes de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, de Desarrollo y Coherencia, Oscar Zago, y de PTS - Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo.

Además de los legisladores, Cecilia Moreau (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Marcela Pagano (Coherencia), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT - Unidad), Paula Penacca (Unión por la Patria), Carlos D’Alessandro (Coherencia), Lourdes Arrieta (Coherencia), Eduardo Falcone (MID), Vilma Ripoll (MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad), y Gerardo González (Coherencia).