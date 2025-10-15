Política |

Spot de La Libertad Avanza: Santilli y Reichardt evitan nombrar a Espert , llamándolo "el pelado"

A 11 días de las elecciones legislativas, LLA lanzó un video para los votantes bonaerenses en el que sus dos primeros candidatos a diputados enseñan cómo marcar la boleta de la lista violeta tras la baja de José Luis Espert.

La Libertad Avanza (LLA) difundió este miércoles un spot electoral dirigido a los votantes de la provincia de Buenos Aires, que está protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt, quienes intentan aclarar cómo votar por la lista violeta en la luego de la escandalosa renuncia de José Luis Espert, cuya foto continúa apareciendo en la boleta oficial.

El mensaje central del spot resume el objetivo: “Para votar al colorado, marcá al pelado. La frase, repetida al final del video, se transformó en el nuevo eslogan libertario en medio de la confusión por la imagen de Espert, a quien los protagonistas evitan mencionar directamente.

"Otra persona que bajó su candidatura (Espert)"

La baja de Espert se produjo tras el escándalo por los aportes de Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Luego de su salida, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Santilli encabezara la lista, aunque las boletas impresas siguieran llevando la cara del excandidato.

Por esa razón, Santilli y Reichardt filmaron un video con tono instructivo para evitar confusiones entre los votantes bonaerenses. “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, señala el dirigente en el inicio del spot, ambientado con música épica y estética austera.

ADEMÁS: Martín Lousteau: "Qué cara nos está saliendo la campaña electoral de

LLA había solicitado la reimpresión de boletas y afiches para reemplazar la imagen de Espert, pero la Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido por “imposibilidad logística” y “falta de tiempo”. Los jueces Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan sostuvieron que aceptar el reclamo podría afectar el desarrollo normal de los comicios.

El video circuló rápidamente en redes sociales y generó una oleada de memes sobre la consigna, que se volvió tendencia en cuestión de horas.

