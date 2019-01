Duhalde insiste en proponer a Lavagna como el ideal

“Es un hombre racional, que ha tenido muy buena actuación, que no se lleva mal con ningún sector y que es muy serio, muy responsable. Lo admiro y creo que es un patriota”, sostuvo el ex jefe de Estado. El ex mandatario nacional explicó que “el más grande error” que cometió en su carrera política fue “no haber elegido a alguien del mismo equipo”, como Lavagna, para sucederlo al frente del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, Duhalde opinó que el próximo gobierno va a recibir “un país con enormes dificultades” y apuntó contra “la dirigencia en general, que no ha advertido que hay una revolución”.

“Hoy no se puede gobernar como hace 40 ó 50 años porque la gobernanza es cada vez más compleja, ahora hay que buscar coaliciones”, señaló en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, el referente peronista dijo que la oposición “no está a la altura en la que tiene que estar en época de crisis”, aunque resaltó que el actual contexto es “mucho más sencillo” que en el 2002, cuando él era Presidente.

ADEMÁS:

Dujovne y Sandleris en Davos en busca de inversiones

Varias figuras empiezan a despedirse del Congreso

“Estábamos en default, no había banco, no teníamos un peso, no nos prestaban un peso y salimos por las enormes posibilidades que tiene el país si se lo explota”, recordó.

Consultado por un posible candidatura de Cristina Kirchner, Duhalde manifestó: “Creo que el tiempo pasado no va a volver y en la situación actual donde la corriente va para otro lado. Un gobierno de esas características no solo que no va a ser ayudado sino que sería atacado de forma internacional”, analizó.

Para el ex jefe de Estado, “el gran problema que tenemos los sudamericanos es que nos empatotamos ideológicamente” y “no aprendemos” que “los otros pueden pensar como quieran”.

“Yo era muy amigo de (Hugo) Chávez, pero él tenía una idea totalmente equivocada, en mi forma de ver la política, y la discutía con el, pero eso no hacía que yo estuviera enojado con él”, destacó.

En medio de los coqueteos de Roberto Lavagna para instalarse en el centro de la escena electoral, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ratificó que participará de las PASO del PJ Federal, por lo que rechazó una candidatura de consenso del ex ministro de Economía por ese espacio político.

“Nuestro espacio se construyó con una lógica distinta a la de las candidaturas por acuerdo. Para construir de esa manera están el macrismo y el kirchnerismo”, advirtió Urtubey.