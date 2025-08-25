Javier Milei presentó a sus candidatos: evitó hablar del caso ANDIS y elogió a su hermana

“¡Gracias Jefe!", gritó Mileiy pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia, luego de haber ingresado al acto entre la multitud. Además celebró la presencia de Diego Santilli, Cristian Ritondo, José Luis Espert y Sebastián Pareja.

Antes de la exposición del Presidente, su hermana Karina dio unas breves palabras sin mencionar tampoco el caso ANDIS y sólo se solidarizó con los militantes agredidos por personas ligadas al peronismo fuera del Teatro San Carlos, donde se hizo el acto. "¡Kirchnerimso nunca más!”, expresó.

junin1 El abrazo del presidente Javier Milei a su hermana Karina.

Acto en Junín: qué dijo Javier Milei

En su discurso, el líder de La Libertad Avanza sostuvo que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”. También advirtió en las bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, ya que se utilizará el sistema tradicional y no la Boleta Única Electrónica que se empleará en las legislativas nacionales de octubre.

“Octubre será mucho mejor que septiembre. Por eso, si llegamos a ganar la Provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, pronosticó.

Milei se mostró preocupado, además, por una posible baja participación electoral: "Hay que ir a votar, porque si no se hace gana el aparato y no podemos permitir que nos sigan robando la vida”. “Es en defensa propia, hay que ir a defenderse en las urnas”, agregó.

En otro tramo de su exposición apuntó al kirchnerismo. “Su única propuesta es poner palos en la rueda para volver al pasado, pero nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más”. Y añadió: "Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Todas las semanas intentan hacernos volar por los aires. No lo van a lograr. Están tan disociados con la realidad que avanzan en propuestas que avanzan con el gasto público y profundizan el déficit fiscal. No les importa la vuelta de la inflación y el caos social”.

Milei pidió el voto por sus candidatos, que lo acompañaron sobre el escenario, para que entren al Congreso para “proteger lo logrado y avanzar con las reformas que faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo”. “Hay dos batallas para cambiar el país; la primera el 7 de septiembre en el bastión de nuestro gran adversario. Hoy en la provincia de Buenos Aires los únicos que prosperan son los políticos; el kirchnerismo está acuartelado en la Provincia”, señaló.