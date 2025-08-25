Los nuevos audios de Spagnuolo involucran a Sandra Pettovello y Diana Mondino

Los audios revelados en el programa "Argenzuela", de Jorge Rial, de Radio 10, se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en la ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en una de las grabaciones.

La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, días atrás, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS también apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la p..., se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.

"Esto está implosionando de adentro. Medio p... también, Sandra", añade en otro fragmento, e insiste: "La mina se hace la re p... Javier, desentendido de todo", se le escucha decir.

Desde el Gobierno, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, aseguraron este lunes que no pueden "aseverar nada acerca de la autenticidad" de los audios, pero "sí la absoluta falsedad de su contenido", y los atribuyeron a una "monumental operación" de la oposición.

Funcionario de Seguridad dice el audio de Spagnuolo está "armado y compaginado"

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, sostuvo que el audio atribuido al ex titular de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo en el que estaría hablando de supuestas coimas "está claramente armado y compaginado", por lo que "es una prueba inválida".

El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida.

Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula. — Fernando Soto (@Doctor_Soto) August 25, 2025

"El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida", escribió el funcionario del área de Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X.

Y agregó: "Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula".

De esta forma, Soto se convirtió en el primer integrante del Gobierno que salió a plantear que el audio de Spagnuolo no es cien por ciento real y lo hizo luego del discurso del presidente Javier Milei en la Corporación América, donde no hizo referencias a la polémica en la ANDIS.