Qué famosa cantante anunció que vuelve a hacer contenido erótico en OnlyFans

La artista que se destaca en el trap volvió a la plataforma para adultos. Y ya hizo nuevo material que cobrará en moneda extranjera. A facturar...

La cantante Cazzu anunció con "bombos y platillos" que vuelve a generar contenido erótico para adultos. La artista de renombre internacional hará nuevas fotos y grabaciones para una conocida plataforma con el objetivo de generar ingresos monetarios en dólares. En su momento, llegó a recaudar más de 20 millones. ¿Qué cifra alcanzará ahora?

Cazzu compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se la podía ver tomándose una foto con su cámara frente a un espejo. En la foto se encontraba sobre su cama utilizando un body color marrón que hacía juego con el acolchado y se podía ver la decoración de una habitación, como anuncio "oficial".

De esa forma, anunció su regreso a Only el que tenía inactivo desde antes de tener a su hija Inti. "I'm back bitche$", expresó la jujeña, acompañando su frase al símbolo identificado con los dólares. Recordemos que, ya en noviembre de 2020, Julieta Emilia -como es su verdadero nombre- había sorprendido a su audiencia al anunciar por primera vez la apertura de su cuenta de plataforma.

En ese entonces, la cantante alcanzó ingresos mensuales estimados de 21 mil dólares, con una tarifa de suscripción que oscilaba entre 10 y 20 dólares mensuales, cifras para nada menores, considerando que la artista musical tiene miles de adeptos que la siguen por su carrera como cantante como así, también, en sus redes sociales.

CAZZU, LA JEFA

Cazzu se ha terminado de consagrar mundialmente como artista luego haber lanzado su álbum Latinaje, su último disco que revolucionó todo en Argentina y en el exterior, convirtiéndose en uno de los albúm más escuchados de su recorrido musical, hasta el momento. donde pudo expresarse en varios géneros musicales.

Si bien la flamante "mamita" ha llegado a ser llamada como La Jefa del Trap, el hecho de haber incursionado en nuevos géneros le permitieron poder llegar más lejos. Y abrirse nuevas puertas laborales en el mercado internacional, algo que la ayudó a destacarse entre los artistas de esta generación.

