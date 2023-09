Eduardo Lalo Creus: "Vamos a proteger la vida de todos los laburantes"

Creus dice que le sorprende el nivel de ruptura generado entre la política y la sociedad. “Es extremo y peligroso”, señala. Cree que hay una ola de resentimiento y odio hacia la política que recorre toda la sociedad y se traduce en un voto destructivo. “Hay un dique que se rompió y tanto los jóvenes como los más viejos quieren pudrirla. Yo aspiro a liderar el descontento hacia una propuesta que evite la catástrofe.

-¿Cómo evaluás el resultado de las PASO, sobre todo la irrupción del Dipy y en general del partido de Milei?

-Creo que es parte de un proceso que nos está avisando hace tiempo que hay una crisis muy profunda de nuestro sistema de representación democrático y de sus instituciones, que la gente no cree en nada ni en nadie. Todo combinado con un desastre económico monumental que genera una reacción de hartazgo.

-Algo profundo ha ocurrido porque el voto que se creía cautivo, especialmente en La Matanza, está mostrando que no es tan cautivo.

-Entiendo muy bien a la gente que está descreída de las instituciones. En 2015 no fui a votar y en 2013 tampoco. Estaba golpeado por una tragedia familiar que fue la muerte de mi hijo mayor, estaba enojado con la política y escéptico de que sirviera para algo. Entonces, vengo de ahí, ya estuve en esos zapatos. En La Matanza me sorprende que no haya venido a nosotros ese voto, pero no me sorprende que hayan dejado de votar al kirchnerismo.

-Es peligroso que la bronca se canalice de esa manera...

- Tiene que ver con la reacción de los jóvenes. Hoy tenemos gente que pasó los 50 y que llegó a ser adulto mayor que está cultivando el odio y está sumergida en un resentimiento.

-Cómo evaluás la gestión de Espinoza?

Ocho de cada diez vecinos creen que la gestión es mala, que el intendente está ausente y que le falta capacidad y voluntad para resolver. Eso tiene una intencionalidad política que es construir poder sobre los problemas y el sufrimiento, generando la necesidad para usarla políticamente. No arreglo las calles, no ilumino tu cuadra, no levanto la basura y después lo vas a venir a pedir como un favor a alguno de mis punteros. Y así todo.

-Cuáles son tus proyectos para el distrito?

-Atender desde el día uno la emergencia. En seguridad vamos a crear una policía municipal, que tenga personal profesional, gente con portación de armas retirada de las FF.AA., gente de la policía bonaerense que trabaje fuera de su horario para el municipio, un cuerpo de policía motorizada. Vamos a pelear por recuperar el control del territorio y proteger la vida de los laburantes, que es la que está cada vez más encerrada. En Salud nuestro espacio creo el SAME y lo tienen todos los municipio menos La Matanza. Vamos a traer el SAME, vamos a pagarle bien a los médicos, vamos a crear salas de salud las 24 horas y un programa de cuidado a las embarazadas.