El Banco Central vendió US$ 1.918 durante marzo

Con esta nueva venta, en 20 ruedas consecutivas, marzo ya es el mes con el resultado negativo más alto para la autoridad monetaria por su participación cambiaria desde septiembre de 2020.

El salto neto de pérdidas de reservas por ventas llegó en el año llega a los US$ 2.960 millones, al concluir el primer trimestre.

A raíz de la alta demanda de billetes norteamericanos, el Banco Central debió vender 74 millones de dólares. El Banco Central debió vender 99 millones de dólares.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue se negocia a $395 por unidad, con aumento de $2 respecto a la víspera. Así, en marzo la divisa avanzó $18.

El dólar minorista cerró a $216,24 promedio, con un incremento de 44 centavos respecto al último registro de ayer.

De esta forma, en el tercer mes del año acumuló un aumento de $13,37, lo que equivale a un crecimiento del 6,59% en comparación con la última cotización que presentó en febrero.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 0,9% hasta los $406,45 y el MEP asciende 1,2%, en $396,34, en el tramo final de la jornada.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 42 centavos en comparación con su cierre precedente y finalizó en $209,01, mientras que a lo largo del mes acumuló un alza de $13,33 (6,02%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $281,11 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $356,80.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $378,42, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $432,48.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 344 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 223 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 2.120 millones.