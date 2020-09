El blue saltó a $145 y el riesgo país subió 5,8%

El mercado bursátil reaccionó en forma negativa ante los anuncios del Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores, ya que los bonos tuvieron caídas de hasta el 8% y el riesgo país un alza del 5,8% a 1.184 puntos básicos, el nivel más alto desde que el índice refleja los títulos surgidos de la reestructuración de la deuda con legislación extranjera.

Asimismo, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraban caídas en sus cotizaciones de más del 8%, en un panorama inverso al optimismo que se evidenciaba hace una semana, cuando el JP Morgan incorporó los nuevos bonos del canje a su marcados EMBI+ y el riesgo país bajó 49,5% en un solo día.

Con la suba del 5,8%, el nivel del riesgo soberano es el más alto en la medición posterior al canje, con un alza del 7,25% respecto de los 1.104 puntos básicos del jueves 10 de septiembre.

Poca actividad

El mercado de cambios formal estuvo virtualmente paralizado en el primer tramo de la jornada, tanto por la incertidumbre ante las nuevas medidas como por la necesidad de adecuar los soportes informáticos a los nuevos valores que resultan de la aplicación de los dos impuestos: un 30% del PAIS y un 35% de Ganancias.

Esa escasa actividad le permitió al Banco Central recuperar algo de los dólares perdidos en las últimas semanas y cerró el día con un saldo a favor de unos US$15 millones en sus intervenciones en el mercado mayorista.

El volumen operado en el segmento mayorista fue de us$197,1 millones y la cotización con la que intervino el BCRA fue de $75,25, seis centavos más que el cierre del martes.

dolares.jpg

Por su parte, el dólar que surge de las operaciones de contado con liquidación se ubicó en $131,60 y el MEP en $126,42.

El precio final de venta del dólar en el Banco Nación, principal referencia oficial en el segmento minorista, llegó a $130,7625, producto de aplicar al valor base de $79,25 los recargos señalados ($23,7750 por el impuesto PAIS y $27,7375 por Ganancias).

El aumento respecto del precio de venta del martes fue del 26,65% y elevó la cantidad de pesos necesarios para comprar el máximo permitido de US$ 200 mensuales por persona a $26.152,50, esto es $5.502,50 más que en la víspera.

Se redujo la brecha entre el dólar ahorro y el blue

Como el aumento del blue fue del 10,69% sobre los $131 previos, la brecha entre los dos mercados se redujo al 10,89% y en despachos oficiales se estima que de esa forma se desalentaría las operaciones conocidas en la jerga financiera como “puré”, consistente en la adquisición de dólares en el mercado formal para después venderlos en el paralelo.

No obstante, analistas del mercado financiero recomendaron esperar algunos días para tener una idea certera de cuáles van a ser las nuevas cotizaciones, teniendo en cuenta que en el primer día de vigencia de las nuevas medidas el volumen de operaciones fue escaso.

bancocentral.jpg

La mayoría de los economistas y operadores financieros criticaron la decisión tomada el martes por el Gobierno, consistente en aplicar un 35% de retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias a la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y computar las operaciones en moneda extranjera en tarjeta de débito y crédito dentro del tope de US$ 200 mensuales por persona.

De esta manera, si un particular realiza una compra con tarjeta por U$S150, no podrá comprar más de US$ 50 en el MULC en ese mes, en tanto si la operación fuese de más de US$ 200, se computará el saldo para los meses subsiguientes.

Las complicaciones

Pero una de las principales razones de la crítica radica en que la profundización de las restricciones hace a su vez más difícil la posibilidad de un regreso a un mercado libre, con las consecuentes complicaciones no solo para el ahorro de particulares sino para las operaciones de comercio exterior y el desarrollo del turismo internacional.

En ese sentido, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, sostuvo que en los últimos 70 años en la Argentina hubo “23 cepos” antes del implantado en la segunda Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que en todos los casos “salimos con situaciones muy traumáticas”.

“El sentido del cepo se puede sintetizar en dos ejes: poder emitir pesos y no reflejarlo en el valor del dólar y, a su vez evitar o tratar de moderar la fuga de capitales”, explicó en declaraciones a Diario Popular.

Para Abram, en tanto no se produzca un viraje en la política económica y se adopten medidas que generen confianza “esto va a seguir restringiéndose cada vez más, con mayores costos para la economía y desincentivando el financiamiento y las inversiones”.

“Lo que han logrado con esto es que la recuperación económica va a ser mucho más moderada y más breve”, añadió, en referencia a la proyección de un crecimiento del 5,5% en el PBI establecida en el proyecto de ley de Presupuesto para 2021.