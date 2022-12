El dólar blue cerró en $347 y subió $139 durante 2022

En diciembre el dólar blue registró un incremento de $32 pesos y subió $139 durante el 2022, lo que equivale a un 66,3%.

La brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el tipo de cambio mayorista terminó el 95,9%.

El dólar minorista cerró a $184,64 promedio, con un incremento de 69 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer. De esta forma, marcó un avance semanal de $2,9 (+1,59%).

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,4% hasta $339,13 y el MEP decrece 1,3% hasta los $329,85, en el tramo final de la jornada.

Continúa la tendencia alcista en la cotización del dólar en el mercado marginal, que no frena desde principios de diciembre. El dólar blue subió en 66% en 2022.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 38 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $177,16. En la semana, mostró un incremento acumulado de $2,32.

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $240,03 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $304,65.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $323,12, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $369,28.

El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 503 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones superiores a US$ 68 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 1.100 millones.

El Banco Central (BCRA) compró US$ 133 millones en el mercado cambiario y cerró el año con un acumulado de más US$ 5.824 millones y, desde la reimplementación del Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2-, la autoridad monetaria logró adquirir US$ 2.312 millones.