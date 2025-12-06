Milei felicitó a Messi por el título de la MLS

La publicación generó una ola inmediata de reacciones: desde mensajes de agradecimiento y orgullo futbolero hasta críticas que cuestionaron la pertinencia del comentario presidencial. El contenido se convirtió rápidamente en tendencia por la centralidad simbólica que Messi tiene en la cultura argentina.

En noviembre el vínculo entre Milei y la figura del astro rosarino sumó un capítulo más durante el America Business Forum, realizado en Miami, donde el mandatario volvió a elogiar al capitán de la Selección. “Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo”, afirmó ante empresarios internacionales. Incluso bromeó: “La prueba de que a veces yo puedo felicitar a un zurdo”.

La camiseta de Messi

El 6 de febrero de este año, Milei recibió en la Casa Rosada a Jorge y José Mas, propietarios de Inter Miami, quienes le obsequiaron la camiseta del club, firmada por Messi. “El mejor de todos los tiempos”, celebró el Presidente, mientras los directivos destacaron que se trataba del primer modelo del mundo con la nueva indumentaria. Tanto él como su hermana, Karina Milei, recibieron camisetas dedicadas, aunque ambas llevaban el número 9 y no el clásico 10 del astro argentino.

La victoria de Inter Miami y el nuevo título de Messi continúan generando repercusión global, mientras en Argentina el uso político de la imagen del capitán vuelve a instalarse en el centro del debate.