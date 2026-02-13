Milei y la semana en que el Gobierno mostró que puede hacer acuerdos para gobernar/ Por Candelaria de la Sota

La reforma laboral obtuvo media sanción en la Cámara alta con 38 votos afirmativos, 30 negativos y 6 abstenciones, luego de más de diez horas de debate y un texto que llegó al recinto con modificaciones sustanciales respecto de la versión original impulsada por la Casa Rosada. El oficialismo aceptó cambios para asegurar los números, especialmente en los capítulos vinculados a indemnizaciones y fondos de cese, pero logró preservar el corazón del proyecto.

Entre los puntos centrales aprobados se destacan la ampliación del período de prueba hasta ocho meses para empresas de hasta cinco trabajadores, la creación de sistemas alternativos a la indemnización tradicional mediante fondos de cese laboral, la reducción de multas por trabajo no registrado y el refuerzo de las facultades del empleador para documentar causas de despido. El Gobierno sostiene que estas medidas apuntan a bajar la litigiosidad y fomentar el empleo formal.

Desde el Ejecutivo celebraron el resultado como un “primer paso hacia un mercado laboral moderno”. “Esta ley empieza a terminar con la industria del juicio y genera condiciones para contratar”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la votación.

En el PRO y la UCR el acompañamiento tuvo un argumento común: evitar que el proyecto naufrague y dejar abierta la puerta a mejoras. “No es la reforma ideal, pero es mejor que seguir con un sistema que expulsa trabajadores al empleo informal”, sostuvo un senador radical durante el debate. Desde el peronismo, en cambio, la respuesta fue frontal. “Esto es una flexibilización encubierta que debilita la protección al trabajador”, afirmó un legislador de Unión por la Patria.

¿Habrá actvidad en febrero en el Congreso por el decreto sobre la SIDE? Habrá un fuerte despliegue de fuerzas federales en el Congreso durante el debate por la reforma laboral.

Baja de la edad de imputabilidad penal

En paralelo, la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen favorable al proyecto que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años para determinados delitos graves. El despacho reunió 77 firmas y habilitó el tratamiento en el recinto, con un escenario de votación ajustado pero favorable al oficialismo.

El texto establece que los menores imputables deberán cumplir penas en establecimientos diferenciados de los adultos y prevé programas obligatorios de educación, salud mental y reinserción social. Para el Gobierno, la iniciativa responde al crecimiento de delitos cometidos por menores y a una demanda social de mayor firmeza frente a la inseguridad.

“Quien comete un delito grave tiene que hacerse responsable, sin importar la edad”, sostuvo la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich. Desde Unión por la Patria replicaron que “bajar la edad no va a resolver el problema de fondo y sólo corre el eje de la discusión ”. Y recordaron que la Iglesia Católica llamó a reflexionar sobre la necesidad de mas educación y mas contención para los menores en situación económica frágil.

Para la Casa Rosada, la combinación de ambos avances consolida una narrativa política: Milei puede gobernar sin mayoría propia si logra construir acuerdos tácticos. No es la versión maximalista del programa libertario, pero sí una versión viable.

Impacto en la oposición

El impacto hacia la oposición es doble. Por un lado, expone la fragmentación del arco no oficialista. Por otro, obliga a los sectores dialoguistas a asumir costos políticos por acompañar proyectos impopulares en algunos segmentos sociales, mientras el kirchnerismo queda encapsulado en un rechazo casi automático.

La foto de la semana también fortalece al oficialismo de cara a las próximas negociaciones. La reforma laboral deberá pasar ahora por Diputados, donde el Gobierno anticipa nuevas modificaciones, pero confía en sostener una mayoría similar. La baja de imputabilidad, en cambio, enfrentará en el Senado un debate más áspero, con presión de gobernadores, organizaciones sociales y la Iglesia.

Otros proyectos del Gobierno

En la Casa Rosada ya miran más allá. En carpeta aparecen una reforma previsional, cambios en el sistema tributario y una profundización de la desregulación económica. Cada media sanción es presentada como un ladrillo más en ese edificio.

El balance político deja una conclusión clara: el Gobierno sigue siendo minoría, pero ya no está paralizado. Avanza, negocia, cede y obtiene. En un año donde la economía aún no da buenas noticias (la inflacion dio 2,9% en enero tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, y el uso de la capacidad instalada revela el parate productivo) el avance parlamentario es, para Milei, una de las una de las pocas buenas noticias de los últimos días