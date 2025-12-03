El gobierno anunció la destitución de Sergio Neiffert como titular de la SIDE

El anuncio llegó a través de un comunicado de Vocería Presidencial, donde también se informó la designación de Cristian Auguadra, un hombre de confianza de Santiago Caputo.

“El proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional completó su primera etapa”, inició el mensaje oficial.

Comunicado Oficial - Secretaria de Inteligencia del Estado

Según el Gobierno, esta fase encabezada por Neiffert permitió “ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos”, sentando, según afirmaron, las bases de un organismo “más eficiente y profesional”.

En paralelo, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni oficializaron la salida de Neiffert y el nombramiento de Auguadra, quien se desempeñaba como inspector general de la División de Asuntos Internos (DAI), puesto que tuvo que dejar.

¿Quién es Cristian Auguadra?

Cristian Auguadra comenzó a trabajar en la administración pública en julio de 2024, coincidiendo con el inicio del plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) anunciado por el Gobierno.

Su perfil técnico fue uno de los argumentos principales para su designación. En su presentación oficial, el propio organismo destacó que Auguadra posee experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal, gestión de proyectos, auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.

La Vocería Presidencial remarcó en el comunicado que:

“Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

Además, el Gobierno aseguró que “su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.