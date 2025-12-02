Manuel Adorni desplazó a Rolandi y Aimé Vázquez será su número dos en Jefatura

Rolandi se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder y de la mano del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Sobrevivió a la salida de Posse tras las llegada de Guillermo Francos, el ministro del Interior que había sido ungido por la administración libertario a titular del cargo que hoy ocupa Adorni.

Tras la salida de Francos a fines de octubre, Rolandi había quedado en la cuerda floja y el propio Adorni estableció además que definirá a su equipo.

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las Secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

El perfil de Aimé "Meme" Vázquez

Vázquez Trabajó durante años en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la vicejefatura de Diego Santilli, siendo parte de la fuerte migración de cuadros técnicos del GCBA a la administración nacional.

Está casada con el hijo de Luis Betnaza, director del Grupo Techint que lidera Paolo Rocca.

Vázquez, que nació el 10 de noviembre de 1984, además de moverse por la Secretaría de Comunicación y Medios sin un puesto formal, siempre al lado de Adorni, se desempeñó durante muchos años, desde 2011 hasta 2021, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en distintos ministerios, como Educación y la vicejefatura de Santilli.

Allí, trabajando en el GCBA, conoció a Luis Betnaza, el hijo del empresario homónimo, con el que se casó y fundó, el 21 de marzo de 2023, una consultora de comunicación, Magma Sinergia SRL.