El Gobierno anunció la eliminación de impuestos por compras online en el exterior y la suba a U$S 3.000 del límite para envíos

Además no se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA. "A través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior", detallaron desde el Ejecutivo.

Al anunciar la medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en Casa Rosada que esto apunta a que "todos puedan comprar en el extranjero aún cuando no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior" y consideró que "es demoníaco" que quien no pueda viajar no pueda hacer compras.

"A modo de ejemplo, una campera en el exterior que vale 100 dólares paga 67 dólares de impuestos, con esta medida pasará a pagar 21 dólares", detalló. Dijo que "esto es parte de la normalización del comercio exterior que comenzó con las SIRA". Adorni señaló que "todo esto apunta a que Argentina sea un país más libre" y deje de ser "el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y Etiopía".

Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción. Esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo "puerta a puerta", operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas, informó la Secretaría de Comercio en un comunicado.

Por su parte, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, destacó que "esto equipara los límites con (otros países de) la región". Además, sostuvo que esta ampliación de los límites "va a beneficiar a las empresas que necesitan repuestos" y señaló que incluye a "todos los bienes, salvo frescos y medicamentos".

Bancos advierten sobre fallo judicial que "afecta el acceso al crédito hipotecario"

Las entidades bancarias argentinas manifestaron "profunda preocupación" ante un fallo judicial que aseguraron que "afecta el acceso al crédito hipotecario de las familias argentinas".

"Las entidades bancarias argentinas representadas por ABA, ABE, ADEBA y ABAPPRA manifiestan su profunda preocupación ante el reciente fallo de la Cámara Federal de Posadas en el caso Azzimonti, así como de otras demandas similares relacionadas con créditos hipotecarios UVA", señalaron en un comunicado.

A principios de noviembre, la Cámara Federal de Posadas se expidió sobre el caso "Azzimonti, Renzo Alejandro Gabriel c/ Banco de la Nación Argentina y otros s/ Ley de Defensa del Consumidor”.

Azzimondi, empleado del Poder Judicial, denunció en octubre del 2020 que varias cláusulas del contrato que había firmado dos años atrás con el BNA eran abusivas.

En el fallo, que será revisado por la Corte Suprema, la Cámara Federal de Posadas ordenó modificar el ajuste de las cuotas, que se actualizaban por inflación. A partir de esto, el Banco Nación limitó los créditos hipotecarios en Misiones para evitar futuras demandas contra el ajuste UVA.

Las asociaciones bancarias solicitaron "una revisión profunda de este fallo" y manifestaron su "compromiso con la búsqueda de soluciones justas y equitativas para continuar promoviendo el bienestar general y el acceso a la vivienda a millones familias argentinas".