El jefe de Gabinete afirmó que el presidente volvería a imponerse en las urnas si hubiera elecciones en el corto plazo. También defendió los cambios al sistema electoral, cuestionó a Axel Kicillof y reclamó sanciones para quienes protagonizaron hechos de violencia.
Diego Santilli aseguró que Javier Milei volvería a ganar las elecciones incluso si se mantienen las PASO, y afirmó que el Gobierno conseguirá avanzar con la reforma laboral. Durante una entrevista en LN+, el jefe de Gabinete defendió la gestión libertaria, cuestionó al peronismo y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos. Les gana a todos. Les vuelve a ganar", sostuvo.
El funcionario insistió en que la iniciativa oficial no se limita a eliminar las primarias, sino que busca modificar el sistema electoral y reducir los costos. "La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos", explicó. En esa línea, cuestionó que los argentinos deban recurrir a votar "seis veces en un año" y que destinen "200 millones de dólares para una PASO". También recordó que Milei había planteado eliminar las primarias antes de llegar a la presidencia y destacó la implementación de la boleta única.
Santilli manifestó confianza en que la propuesta tendrá respaldo político y legislativo. "La reforma electoral va a salir", afirmó, y sostuvo que los gobernadores la apoyarán porque, según su interpretación, responde a una demanda de la sociedad. Además, se refirió a las diferencias dentro del peronismo y puso en duda que sus principales dirigentes compitan separados en las próximas elecciones. "Yo no creo que van a estar separados. Yo creo que cuando llegue el momento final van a estar juntos", señaló.
Uno de los principales blancos de sus críticas fue Kicillof, quien había afirmado que el peronismo volverá a gobernar el país. "Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia", respondió Santilli. También cuestionó la política de seguridad bonaerense, la falta de adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las medidas destinadas a atraer inversiones. "No modernizó la provincia, no cuidó a los bonaerenses", agregó.
Por último, el jefe de Gabinete reclamó sanciones para quienes provocan destrozos durante las movilizaciones. "Esos tipos que están rompiendo adoquines y poniéndolos en baldes tienen que estar presos", expresó. Y advirtió: "O lo pagás yendo preso o lo pagás haciéndote cargo y pagando, porque las imágenes están". Para cerrar, defendió la gestión económica del Gobierno y resumió su mirada sobre el debate público: "Hoy estamos discutiendo velocidad de cambio económico".
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