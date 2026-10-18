El funcionario insistió en que la iniciativa oficial no se limita a eliminar las primarias, sino que busca modificar el sistema electoral y reducir los costos. "La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos", explicó. En esa línea, cuestionó que los argentinos deban recurrir a votar "seis veces en un año" y que destinen "200 millones de dólares para una PASO". También recordó que Milei había planteado eliminar las primarias antes de llegar a la presidencia y destacó la implementación de la boleta única.