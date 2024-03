El Gobierno publicó un video sobre el 24 de marzo: "Memoria Completa"

El video dura casi 13 minutos y cuenta con los testimonios del exjefe de la SIDE en el gobierno menemista, Juan Bautista 'Tata' Yofre; el exmiembro de la organización Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Luis Labraña; y María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola, asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) junto a otra de sus hijas de tres años, en Tucumán.

"Por una memoria completa para que haya verdad y justicia", sostuvo Milei al difundir el video en sus redes sociales. El spot fue grabado por el cineasta personal del libertario, Santiago Oría, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

“No se contó de manera completa la historia por varios razones. Lastimosamente, se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina, o iban a destrozar la Argentina, y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes, de aquel entonces y de hoy, 200.000 dólares para cada uno”, señaló Yofre.

“La otra razón es que, ¿cómo van a condenar con el terrorismo si el terrorismo estaba en el gobierno de (Néstor) Kirchner; hay que acordarse que fue el presidente que terminó con todo, con el indulto del presidente (Carlos) Menem, con el Punto Final y la Obediencia Debida, que había aceptado Raúl Alfonsín años antes. Estaban en el poder. No solamente sus guerrilleros, los terroristas que habían tomado las armas en aquel entonces, sino también sus ideólogos”, agregó el exjefe de la Side.

Por su parte, María Fernanda Viola afirmó que, "mientras estaban los Kirchner, se habían prohibido hasta los actos que se hacían en el cementerio en homenaje" a su papá. "Tengo la esperanza de que se haga justicia, este año van a hacer 50 años desde que mataron a mi papá".

Labraña, asimismo, dijo que “inventó” el número de 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar: “Fue un gran negocio el de los desaparecidos. Pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a la mujer del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las Madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para tener, para reclamar a sus hijos. Y habían, no me acuerdo si eran .4000, 3.800, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4.000, personas desaparecidas”.

En el video Yofre consideró: “Se pueden sanar y curar las heridas del pasado” y pidió: “Entonces la mejor manera que podríamos encontrarnos todos los argentinos en el 25 de Mayo es que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante. Con diferencias, pero miremos para adelante”.

"No fueron 30.000", aseguró Victoria Villarruel en el día de la Memoria

Poco antes de conocerse el video del Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un polémico posteo en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el que aseguró que “no fueron 30.000” los desaparecidos en la dictadura. Tras una larga militancia en la materia, reclamó “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo”.

Sin hacer mención de las desapariciones, torturas y asesinados propiciados por la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, la titular del Senado optó por darle voz a las familias de víctimas de organizaciones armadas de la época.

“Los derechos humanos son para todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000”, pidió desde sus redes sociales.