El Gobierno adelantó la presentación de los F-16: a qué hora podrán verse en CABA

La nueva fecha será este sábado 6 de diciembre a las 9, según informó el Ministerio de Defensa, que atribuyó la decisión a cuestiones climáticas. Además, se mantendrá el esperado vuelo rasante sobre distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires, previsto entre las 8 y las 8.45.

Comunicado_aviones Comunicado del Ministerio de Defensa.

Los F-16 arribarán primero al Área Material Río Cuarto, donde el presidente Javier Milei encabezará el acto de presentación, y desde allí despegarán hacia CABA para completar la demostración aérea. Estos cazas fueron reacondicionados tras casi 40 años de uso e incluyen tecnología compatible con armamento guiado de última generación.

Estos aviones se destacan por su velocidad máxima de más de 2.100 km/h, el empuje del motor Pratt & Whitney F100, y la modernización MLU, que renueva la aviónica, el radar y los sistemas de navegación. Además, cuentan con capacidad multirrol para misiones de intercepción, escolta, ataque y patrullaje, y son compatibles con misiles y bombas guiadas de última generación, aunque su armamento final aún depende de la aprobación de Estados Unidos.

La compra total, de 24 aeronaves operativas y una de entrenamiento, demandará US$ 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas sin interés, junto con un refuerzo en infraestructura estimado en $44.694 millones hasta 2027. Con estas mejoras, Argentina suma uno de los cazas más utilizados por fuerzas aéreas de todo el mundo, con un nivel de modernización preparado para escenarios actuales.