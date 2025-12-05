La Corte Suprema rechazó el planteo de los acusados y confirmó a Grabois como querellante de la causa $LIBRA

La resolución deja firme la participación de Grabois, descartando de manera unánime el intento de apartarlo. Con este aval, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano seguirá centrada en determinar si hubo una maniobra de "rug pull", es decir, un esquema para inflar artificialmente el valor del criptoactivo y luego provocar su caída para obtener ganancias rápidas.

En paralelo, la ciudadana bielorrusa Krasutskaya Sviatlana Vitalievna pidió ser incorporada como particular damnificada ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, al denunciar que perdió US$1.768.079 como consecuencia de la promoción inicial de $LIBRA, incluida una publicación del presidente Javier Milei en “X”, donde aseguró que avalaba el proyecto como impulso económico para el país.

Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra, con Milei.

El avance de los damnificados como querellantes viene generando tensión desde comienzos de año. En febrero del corriente, la jueza María Servini había rechazado solicitudes de inversores representados por Grabois, pero la Cámara Federal porteña revirtió esa decisión al remarcar que la legitimación no depende de probar el delito sino del relato inicial que justifica la pesquisa, lo que reactivó la participación de los afectados.

Tras nuevos rechazos en Casación, las defensas llevaron su queja a la Corte argumentando arbitrariedad y violación del debido proceso, pero los ministros descartaron esos planteos. Ahora será De Giorgi quien deba resolver si incorpora a Vitalievna como querellante y si amplía el embargo sobre los bienes de Hayden Davis, impulsor del proyecto, quien cuestionó como “irrisorio” el monto actual fijado en US$25.000.