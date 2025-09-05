El Gordo Dan posteó una brutal grosería contra Luis Juez y Francos lo repudió

“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Semejante nivel de barbarie fue duramente repudiado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos: "Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión", sostuvo el jefe de Gabinete tras una consulta periodística, y aseguró que no había podido hablar con Javier Milei sobre el tema porque el presidente estaba de viaje en Estados Unidos.

Luego, Francos se comunicó con Juez para decirle que repudiaba el comentario que emitió el Gordo Dan y le pidió disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, afirmó. “Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, continuó.

Tras las declaraciones del jefe de Gabinete, el referente de Las Fuerzas del Cielo borró su tuit. Pero insistió, con sorna: "Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa". El repudio, como es lógico, siguió creciendo.

El Gordo Dan dijo que lo perdona a Francos

Tras la dura respuesta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos a Daniel Parisini, el influencer libertario redobló la apuesta y le contestó al funcionario en redes sociales. “No voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”, dijo.

“Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, advirtió el Gordo Dan.