Madrid: Jorge Macri se reunió con el presidente del Partido Popular

Durante el encuentro, el alcalde de la Ciudad estrechó lazos con el dirigente oriundo de Galicia, y puso en valor el núcleo de afinidades ideológicas entre el PRO y el partido de centroderecha que es principal fuerza de oposición en España.

A lo largo de la cita, Jorge Macri estuvo acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Los temas de conversación giraron en torno al “contexto político y económico internacional, los desafíos de las grandes ciudades y las oportunidades para fortalecer los vínculos entre Buenos Aires y España, en particular en materia de cooperación institucional, desarrollo urbano y proyección internacional”, indicó el Gobierno porteño en un comunicado.

Este encuentro con Nuñez Feijóo se enmarca en la intención del jefe de Gobierno de posicionar a Buenos Aires en el mapa iberoamericano, fortalecer su proyección internacional y promover las oportunidades de cooperación bilateral.

Fundación Libertad

Más temprano, Jorge Macri había participado de un desayuno de la Fundación Libertad, junto a empresarios, intelectuales y dirigentes políticos, en la que estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Durante esa actividad, “se intercambiaron visiones sobre el escenario regional y la importancia de promover la inversión, la innovación y el desarrollo productivo”.

El martes pasado, Jorge Macri se había reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al día siguiente compartió un panel de conversación con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en el marco de una actividad de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) en la Feria Internacional de Turismo.__IP__

“Buenos Aires continúa fortaleciendo su estrategia de vinculación internacional, promoviendo alianzas políticas, económicas y académicas que contribuyen al desarrollo de la Ciudad y a su posicionamiento en los principales espacios globales”, concluyó el comunicado de la Ciudad.