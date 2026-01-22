Madrid: Jorge Macri se reunió con el presidente del Partido Popular

El jefe de Gobierno porteño continúa con su gira oficial por la capital española para fortalecer la proyección internacional de la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este jueves en Madrid con el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, con quien estrechó lazos en el marco de su gira oficial por la capital española.
Durante el encuentro, el alcalde de la Ciudad estrechó lazos con el dirigente oriundo de Galicia, y puso en valor el núcleo de afinidades ideológicas entre el PRO y el partido de centroderecha que es principal fuerza de oposición en España.
A lo largo de la cita, Jorge Macri estuvo acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.
Los temas de conversación giraron en torno al “contexto político y económico internacional, los desafíos de las grandes ciudades y las oportunidades para fortalecer los vínculos entre Buenos Aires y España, en particular en materia de cooperación institucional, desarrollo urbano y proyección internacional”, indicó el Gobierno porteño en un comunicado.
Este encuentro con Nuñez Feijóo se enmarca en la intención del jefe de Gobierno de posicionar a Buenos Aires en el mapa iberoamericano, fortalecer su proyección internacional y promover las oportunidades de cooperación bilateral.
Más temprano, Jorge Macri había participado de un desayuno de la Fundación Libertad, junto a empresarios, intelectuales y dirigentes políticos, en la que estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.
Durante esa actividad, “se intercambiaron visiones sobre el escenario regional y la importancia de promover la inversión, la innovación y el desarrollo productivo”.
El martes pasado, Jorge Macri se había reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al día siguiente compartió un panel de conversación con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en el marco de una actividad de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) en la Feria Internacional de Turismo.__IP__
“Buenos Aires continúa fortaleciendo su estrategia de vinculación internacional, promoviendo alianzas políticas, económicas y académicas que contribuyen al desarrollo de la Ciudad y a su posicionamiento en los principales espacios globales”, concluyó el comunicado de la Ciudad.
comentar