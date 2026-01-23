Renunció el titular de Enargas y ya son cinco las salidas del Gobierno en 24 horas

En su carta de elevación de renuncia, Casares manifestó que el Gobierno lo consideró “prescindible” para integrar el directorio del nuevo ente regulador, a pesar de haberse presentado al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de sus autoridades. Según explicó, su exclusión del proceso evidenció la falta de confianza para continuar en funciones.

“Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores”, sostuvo Casares en el texto, donde también remarcó su intención de aportar a la construcción de un organismo con estándares de calidad internacionales.

Sin embargo, agregó que los resultados del concurso y la propuesta elevada lo llevaron a concluir que no había satisfecho las expectativas del Ejecutivo, por lo que resolvió presentar su renuncia indeclinable al cargo de interventor del Enargas.

La salida de Casares se suma a una serie de movimientos recientes dentro del Ejecutivo. En los últimos días, se confirmaron las renuncias de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte y de Paulo Starc a la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, se produjeron cambios en la conducción de Trenes Argentinos, con la salida de dos directivos.

En ese contexto, la Secretaría de Transporte informó la designación de nuevas autoridades en el área ferroviaria. Sebastián Giorgetti asumió la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa encargada de los servicios de pasajeros, mientras que Fabián González fue designado al frente de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país.